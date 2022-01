The Weeknd estrena nuevo álbum en colaboración con Jim Carrey

Tras el éxito de su anterior álbum, After Hours (2020), el cantante The Weeknd ha sorprendido a los fans con su nuevo disco, lanzado este 7 de enero con el título Dawn FM, y una de las razones por las que ha sido toda una sorpresa, es la participación del actor y comediante Jim Carrey. The Weeknd, músico de 31 años cuyo nombre verdadero es Abel Tesfaye, anunció su quinto disco el lunes, como una continuación del anterior, y comienza con la voz de Carrey como conductor de radio, diciendo estas palabras:

Estás escuchando 103.5 Dawn FM. Has estado en la oscuridad demasiado tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos. ¿Tienes miedo? No te preocupes. Estamos aquí para coger tu mano y guiarte a través de este viaje indoloro. No tengas prisa. Simplemente relájate y disfruta de una hora de música.

Carrey no necesita presentación, además de ser uno de los actores de comedia más queridos por sus actuaciones en Ace Ventura: Pet Detective - 42%, Una Pareja de Idiotas - 66% y La Máscara - 77%, dio vida al villano de DC Comics El Acertijo, que aparece en Batman Eternamente - 41%. También ha tenido papeles serios por los que se ganó los elogios de la crítica, los más famosos son The Majestic (2001), The Truman Show: Historia de una Vida - 94% y Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos - 93%.

El concepto del álbum es que se trata de una transmisión de radio de 51 minutos, idea que ya había sido explotada por The Who en 1967 con el disco Sell Out. De acuerdo con El País, Dawn FM cuenta con “fases de mucho baile” y tiene “teclados ochenteros”, así como baladas con influencia de Michael Jackson.

Dawn FM también contó con la participación de Quincy Jones, productor de Thriller (de Michael Jackson), y los raperos Tyler The Creator y Lil Wayne. The Weeknd es el hijo único de una pareja de etíopes que se fueron del país después de que una junta militar tomara el poder; nació en un suburbio de Toronto (Canadá). Comenzó a ganar reconocimiento a finales de 2010 con sus canciones subidas a YouTube bajo el nombre de The Weeknd; en 2014 ganó su primer Grammy, y después ganaría otros dos. El álbum más reciente del músico termina con Jim Carrey dando un monólogo en la pieza “Phantom Regret by Jim”, en la que dice estas palabras:

Dios sabe que la vida es un caos. Pero hizo una cosa fundamental. Primero tienes que relajar tu mente y disponer tu alma para que se alinee. Y baila hasta que encuentres ese divino movimiento. En otras palabras: tienes que ser el cielo para poder ver el cielo. Que la paz esté contigo.

Hace algunos años Jim Carrey pasó por una situación difícil, ya que su exnovia, Cathriona White, se suicidó, y su familia culpó al actor de su muerte, acusándolo de haberla contagiado con varias enfermedades de transmisión sexual. Afortunadamente en 2018 logró salir limpio de las demandas de la madre de su expareja, y desde entonces su carrera ha tenido un renacimiento; en 2020 lo vimos en el papel del Doctor Eggman en Sonic La Película - 89%, y lo veremos de regreso en el papel este 2022 en Sonic the Hedgehog 2.

