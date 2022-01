Denzel Washington tampoco sabía que Chadwick Boseman tenía cáncer

A año y medio de la repentina muerte de Chadwick Boseman, todavía hay quienes desean dar halagos al fallecido actor. El más reciente en sumarse a la lista es el aclamado Denzel Washington. El dos veces ganador del Oscar trabajó con él en La Madre del Blues - 100%, una película sobre una cantante negra y su joven músico. Pero parece que ni el productor de esa cinta conocía de su diagnóstico.

En entrevista con Variety, Denzel Washington habló sobre su relación con Chadwick Boseman. En ella, reveló que nadie le informó sobre el estado de salud del intérprete, quien poco después moriría debido al cáncer de colon. Cree que fue una buena decisión mantener su salud privada y fue hasta que escuchó de su fallecimiento que entendió por qué a veces le parecía que estaba demasiado cansado:

Un hombre entre hombres. Sufrió en silencio. Hizo la película y nadie lo sabía. Yo no sabía. Jamás dijo nada sobre ello. Simplemente hizo su trabajo. Me llegué a preguntar si algo malo estaba pasando porque se veía cansado o débil algunas veces No teníamos ni idea y no era asunto de nadie. Bien por él, por mantenerlo privado.

La noticia de la muerte de Boseman fue sorpresiva. A la edad de 43 años, todavía era muy joven y su talento ya comenzaba a darle renombre en la industria. Su papel como T’Challa en Pantera Negra - 90% lo lanzó a la fama mundial mientras que también se preocupó por trabajar en toda clase de proyectos. Cuando se reveló su deceso, muchos de sus colaboradores se vieron igualmente sorprendidos, pues no había compartido su estado con muchas personas.

Incluso Kevin Feige, uno de los productores más poderosos de los últimos 10 años, y el encargado de la saga de Marvel dijo que no tenía idea de su diagnóstico. Otros, como Delroy Lindo, quien alcanzó a conocerlo en el ser de 5 Sangres, dijo que en su momento creía que estaba muy mimado porque sus asistentes lo tenían bajo muchos cuidados, todo era en realidad para hacerle más llevadero el tratamiento contra la enfermedad.

Con Washington, el actor tenía una relación especial. El protagonista de Día de entrenamiento había, sin saberlo, pagado por los estudios de Boseman en el extranjero mediante una beca. Cuando se conocieron, durante la premiere de Pantera Negra, él le dijo que había tenido esa oportunidad gracias a su financiamiento. Fue entonces que acordaron trabajar juntos en La madre del blues, filme por el que acabó siendo nominado a Mejor actor en los premios Oscar del año pasado.

Ese filme se encuentra en Netflix mientras que su película como el rey de Wakanda se encuentra en Disney Plus y ha dado paso a una secuela que continuará con su rodaje a finales de mes, así como una serie de televisión sobre la nación ficticia. Washington, por su parte, está por estrenar The Tragedy of Macbeth - 90%, en Apple TV Plus la próxima semana, misma por la que ha recibido excelentes críticas como el implacable personaje shakespeariano.

