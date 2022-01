Fallece Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar el Oscar

Sidney Poitier falleció a los 94 años de edad. El actor ganador del Oscar era una de las últimas figuras que provenían de la llamada Época de Oro de Hollywood. En una época llena de conflictos y racismo, el intérprete se hizo de un nombre importante con títulos como¿Sabes Quién Viene a Cenar? - 68%, Al Maestro, con Cariño - 92% y El Sol Brilla Para Todos - 100%, entre muchos otros. Se trata también del primer hombre negro en ganar un premio de la Academia como Mejor Actor Principal gracias a su trabajo en Lilies of the Field, donde interpretó a Homer Smith, un hombre que ayuda a construir una capilla en el desierto.

La causa de su muerte no se ha dado a conocer, pero la noticia viene de medios en la Bahamas, donde él vivía. A penas el pasado diciembre se confirmó el desarrollo de un musical para Broadway basado en su vida y su trayectoria que llevará por nombre Sidney. Su presencia ante la cámara era innegable y fuera de los sets de filmación era conocido por su amable y accesible personalidad, además de ser un profesional en todos sentidos. Es por ello que siempre ha existido un interés por su vida y lo que tuvo que pasar para convertirse en actor.

Su interés por este arte no apareció en su infancia. En realidad, Poitier pasó por varios trabajos y mintió sobre su edad para entrar al ejército, y fue ahí donde se acercó por primera vez al teatro. Ahí experimentó varias cosas a la vez que marcaron su ambición particular. Para empezar, no tenía antecedentes ni educación en canto, baile o actuación y además tenía un acento muy marcado, así que constantemente tenía que sufrir las críticas de sus compañeros en el American Negro Theater. En 1950 obtuvo un papel pequeño en No Way Out y así comenzó a dar sus primeros pasos en Hollywood. La obra que en verdad logró abrirle las puertas fue The Defiant Ones, donde trabajó junto a Tony Curtis. La química entre ambos y el talento de Poitier lo lanzaron a la fama y con el paso de los años se mantuvo como una de las presencias más queridas por el público y sus colegas.

