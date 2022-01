Scream 5 ya tiene primeras reacciones de la crítica

El género del terror es algo que, comúnmente, funciona mejor con películas únicas que con sagas. Cuando una historia resulta significativa tanto para la audiencia como para la crítica, hay un momento que para los productores se vuelve un vicio y alargan la franquicia hasta comenzar a forzarla y quitarle el prestigio que había conseguido. Tal como pasó con Halloween - 94% en su momento, aunque con Halloween - 92% de 2018 de David Gordon Green tuvieron la fortuna de volver a poner la franquicia en alto.

Sigue leyendo: Scream: guionista revela que la saga es una metáfora de sobrevivir siendo gay

Dentro del subgénero del slasher, en donde los protagonistas son las armas filosas y las persecuciones, ha habido un gran camino detrás. Es cierto que en algún punto se vuelve predecible ya que la mayoría siguen el mismo camino de ir apuñalando a cada una de sus víctimas, casi siempre adolescentes enfiestados o aventureros, y es común que quede una heroína (o sobreviviente) quien desarrolla cierta conexión con el asesino.

Se considera la época dorada de este tipo de historias entre finales de los 70 y finales de los 80, sin embargo, para 1996 llegó a los cines una película que, de algún modo, reivindicó lo que se estaba haciendo con una historia mantendría a los espectadores al filo de la butaca por su cercanía a la realidad: Scream: Grita Antes de Morir - 78%. El impacto de la cinta fue tal que hasta hoy sigue vigente y a pesar de que también tuvo algunas secuelas desafortunadas, el significado de la primera no ha disminuido.

Con el guión original de Kevin Williamson , bajo la dirección del fallecido Wes Craven, el impacto de Scream mantiene a su antagonista como uno de los villanos más aterradores, sangrientos e inolvidables – con mirar la máscara es suficiente para tener pesadillas –. Después de tres películas más luego de la primera, este año Ghostface marcará su regreso en una quinta entrega junto a algunas de las estrellas originales como Neve Campbell y Courteney Cox interpretando a Sidney Prescott y Gale Weathers respectivamente.

Continúa con: Escritor de Scream quiere que la franquicia siga creciendo y dure para siempre

Con el estreno cerca de Scream , algunos periodistas y críticos han tenido la oportunidad de ver la cinta y parece que esta no será una secuela decepcionante, y el sueño de Williamson de que su franquicia siga creciendo con los años será realidad. Algunos especialistas señalaron que este es un gran regreso bajo el mando de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, aunque otros piensan que podría resultar una cinta divisiva. Además, hay quienes aclaman al nuevo elenco, sobre todo a Jenna Ortega.

¿Será que esta nueva cinta rinda tributo a Craven después de todo? Mira las primeras reacciones de la crítica a continuación.

¡He visto lo nuevo de #Scream y es una victoria! Sí, es sangriento, pero también se siente cargado de amor y reverencia por el original y el fandom que acumuló... y sentí que me estaba hablando (hasta cierto punto).

I have seen the new #Scream and it’s a winner! Yes it’s bloody, but also feels loaded with love and reverence for the original and the fandom it amassed … and felt like it was talking to me (to a degree). pic.twitter.com/x1gDCM9MYH — Perri Nemiroff (@PNemiroff) January 7, 2022

Como alguien que ha estado enamorado de esta franquicia durante un poco más de 25 años, amé total y completamente @ScreamMovies. Asesinatos brutales, misterio divertido y tanto el elenco legendario como los novatos fueron geniales. Wes estaría orgulloso. #ScreamMovie #Scream

As someone who has been in love with this franchise for a little over 25 years now, I totally and completely loved @ScreamMovies. Brutal kills, fun mystery & both the Legacy cast & newbies were great. Wes would be proud. #ScreamMovie #Scream pic.twitter.com/EoMkeI1CtR — Heather Wixson (@MMEFXBook out 10/20!) (@thehorrorchick) January 7, 2022

#Scream es el verdadero negocio. Un guión tan bien escrito que te mantiene adivinando y se adentra en las traicioneras aguas del fandom en 2022. A los fanáticos de 'Scream' les va a encantar.

Te puede interesar: Halloween Kills: La noche aún no termina | Top de críticas, reseñas y calificaciones

The new #Scream is the real deal. Such a well written script that keeps you guessing and wades into the treacherous waters of fandom in 2022. ‘Scream’ fans are going to love it. pic.twitter.com/caf2SqG0so — Steven Weintraub (@colliderfrosty) January 7, 2022

Me encantó SCREAM (2022). Se burla de sí mismo, es un 'horror elevado' y tiene mucho que decir sobre el fandom de las películas. Se inclina profundamente hacia el legado de la manera correcta y utiliza la familia 'Scream' con un gran y sorprendente efecto. La nueva tripulación también es excelente, especialmente Jenna Ortega. #ScreamMovie

I loved SCREAM (2022). It pokes fun at itself, 'elevated horror,' and has a lot to say about movie fandom. It leans deep into legacy in the right ways and uses the 'Scream' family to great, and surprising, effect. New crew is excellent too, especially Jenna Ortega. #ScreamMovie pic.twitter.com/cyUrpoxMFP — Erik Anderson (@awards_watch) January 7, 2022

¡Qué bienvenida de regreso a Woodsboro [en] #Scream! Una introspección sangrienta y afilada sobre el género y el legado de Wes Craven. Todos los sentimientos y un género increíble comienzan en 2022. Mi corazón de terror está tan lleno.

What a welcome return to Woodsboro #Scream is! A razor sharp, bloody introspection on the genre and Wes Craven's legacy. All the feels and one hell of a genre start to 2022. My horror heart is so full. — Meagan Navarro (@HauntedMeg) January 7, 2022

#Scream ¡[los] malditos asesinatos! Es un ejemplo […] de cómo revivir y revitalizar una franquicia y hacerlo con un estilo increíble. Genio brutal, tiene la inteligencia aguda de las mejores entradas de la serie con un tercer acto que lo clava absolutamente. ¡Dos pulgares hacia arriba! #ScreamMovie

#Scream freakin' slays! It's a textbook example of how to revive and reinvigorate a franchise and do it in killer style. Brutal genius, it has the razor-sharp smarts of the finest entries in the series with a third act that absolutely nails it. Two thumbs way up! #ScreamMovie pic.twitter.com/ZMmCDUFUrj — Simon Thompson (@ShowbizSimon) January 7, 2022

Scream sabe exactamente qué es, qué tiene que hacer y cumple con ambos. Hay mucho en juego, los asesinatos son brutales, la novela policíaca es diabólica y los giros son, para ser vagos, realmente buenos. Algunas cosas serán divisivas, pero esa es su intención, así que estuve bien con eso.

Scream knows exactly what it is, what it has to do, and delivers on both. There are real stakes, the kills are brutal, the whodunit is devilish & the twists are, to keep vague, really good. A few things will be divisive but that’s their intention so I was good with it. 1,4,5,2,3. pic.twitter.com/H086YLAU87 — Germain Lussier (@GermainLussier) January 7, 2022

¡No me jodan, wow! Finalmente he visto Scream 2022 #Screammovie y cumple... y algo más. Si esta franquicia significa algo para ti -- como significa tanto para mí -- te irás satisfecho, emocionado y con ganas de más. Oh, sí, es aterrador (y divertido) como el infierno.