Rachel Zegler explica cómo enfrenta las críticas por su versión de Blancanieves

Aunque Amor sin barreras - 100% no tuvo el éxito esperado en la taquilla mundial, la crítica y la audiencia sí recibieron muy bien el remake dirigido por Steven Spielberg. El aspecto que más sobresalió fue la presencia de Rachel Zegler, tanto por su habilidad en el canto como por su talento actoral. A pesar de su corta edad, este primer papel tan significativo hizo que otros proyectos la tomaran en cuenta y veremos más de ella en títulos importantes como Shazam! Fury of the Gods y Snow White, una nueva versión live action de Disney. Por desgracia, incluso con estas excelentes noticias para su carrera, Zegler ha tenido que enfrentar a varios críticos por su próxima llegada a Disney.

La compañía del ratón es conocida por saber cómo y cuándo explotar su material. En los últimos años, la nostalgia ha ganado terreno en la industria así que es normal que las productoras miren al pasado buscando éxitos para el presente. Disney se dio cuenta que era una oportunidad perfecta para presentar sus clásicos a una nueva generación y gracias a esa decisión es que tenemos trabajos como Cruella - 93%, La Cenicienta - 83% y La bella y la bestia - 71%. Ahora las cosas están dando un giro que, por desgracia, no es del agrado de muchos. La decisión de contratar a Halle Bailey para La Sirenita - 92% y a Zegler para el remake de Blancanieves y los Siete Enanos - 98% es algo que se ha discutido mucho en redes sociales.

El disgusto de buena parte del público se ha convertido en una oportunidad para hablar de racismo sistémico y las oportunidades que se le dan a los artistas de color. Muchos apelan a que las actrices simplemente “no se ven igual” que la caricatura original, pero hay que recordar que más allá de que estas historias tengan un enfoque visual europeo, pueden ser genuinamente interesantes en la actualidad y para eso una renovación es indispensable. Ya no se trata de definir al personaje por si es blanco o negro, sino en el sentido de que su raza no debería importar para poder seguir la trama.

Para Zegler eso es claro. La actriz sabe que el ser latina en Hollywood puede cerrar muchas puertas y limitar los papeles a los que puede acceder. Pero también sabe que ella no luce como el perfil clásico latino, que se sigue favoreciendo en las películas como un cliché lleno de prejuicios, lo que le da ciertos privilegios en este territorio.

La intérprete está al tanto de lo que se dice de ella y sabe que es un problema que afectará a otras actrices antes de resolverse totalmente. En una entrevista con The Playlist, Rachel Zegler explicó su emoción por dar vida a la famosa princesa y cómo enfrenta los ataques:

Ni por un segundo me imaginé que estaba en el reino de lo posible para mí. Ha sido una experiencia muy interesante porque soy una latina blanca. Así que tengo muchos privilegios dentro de esta industria y nunca me vi a mí misma como algo más que eso. Y luego cuando fui seleccionada, fue como una experiencia discordante el saber que el público en general me molesta porque no soy blanca eurocéntrica.

La actriz considera que la mejor manera de lidiar con el problema es reconociendo que muchos de estos perfiles buscan provocarla y que, en el fondo, no tienen idea del esfuerzo que ha hecho para llegar a la posición en la que está actualmente:

Quiero decir, recibo comentarios todos los días. Simplemente tienes que aprender a ignorarlos y que no te importe porque no saben. Ellos no saben nada. Simplemente son perfiles sin rostro en Twitter. Pero es algo que nunca imaginé que pudiera pasarme, sólo como Latina, simplemente no parecía algo que iba a suceder. Así que realmente no tenía ninguna expectativa ni esperanzas ni nada por el estilo.

Rachel Zegler explica en la charla que ella no sabía que la audición era para Blancanieves, pues el guion de prueba tenía otros nombres. Aunque sí sabía que la producción era de Disney, lo que verdaderamente le llamó la atención fue la posibilidad de trabajar con Marc Webb, pues es fan de sus películas. El mismo encanto que llamó la atención de Spielberg fue el que despertó el interés de Webb y es por eso que quedó en el papel. Se espera que la producción inicie en los próximos meses si la nueva ola de la pandemia lo permite. En esta ocasión, Zegler tendrá la oportunidad de trabajar junto a Gal Gadot, quien será la villana de la historia. Si todo sale bien, podríamos ver el resultado en algún punto del 2023.

