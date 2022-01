Wes Anderson adaptará otro cuento de Roald Dahl y será protagonizado por Benedict Cumberbatch

El cine infantil está repleto de historias de todo tipo y gran parte de estas nacieron originalmente como cuentos o novelas; sería difícil hacer un listado de cuentos adaptados porque resultaría casi interminable. Uno de los autores predilectos de los cuales sus historias hicieron bastante eco en las salas de cine es Roald Dahl , quien le dio la oportunidad a los niños de imaginar todo lo que podrían hacer si tuvieran el poder de mover cosas con su mente, como en Matilda - 90%, si existieran brujas que quieren acabar con los niños, como en Las Brujas - 100%, o todas las maravillas que podrían encontrar dentro de una ciudad hecha de chocolate y caramelos, como en Charlie y la Fábrica de Chocolate - 83%.

Claro que cada una de estas historias también han destacado por el director que está detrás de ellas y la manera en la que aportan su visión a lo que ya está escrito como Danny DeVito, Nicolas Roeg o Tim Burton – así como Mel Stuart en su versión de 1971 –. Quizá Fantastic Mr Fox no sea tan recordado como los títulos anteriormente mencionados, pero también es una historia fundamental dentro de su repertorio.

En 2009 Wes Anderson, con su reconocible estilo, lanzó El Fantástico Sr. Zorro - 92% con George Clooney como voz de su protagonista; además, consiguió dos nominaciones al Óscar, tuvo un camino notable en la taquilla internacional y fue aclamada por la crítica gracias a su excentricidad, inteligencia y diversión. Ahora el también director de La Crónica Francesa - 82% se prepara para hacer su segunda adaptación de un cuento de Dahl, y se trata de The Wonderful Story of Henry Sugar.

De acuerdo a lo que informa Daily Mail, este cuento sobre un jugador y apostador que aprende de meditación para poder mirar a través de las cartas experimentando un cambio radical en su personalidad, forma parte de un acuerdo de adquisición que consiguió Netflix el año pasado. Además de contar con Anderson en la dirección, también se ha confirmado a Benedict Cumberbatch como protagonista.

El catálogo completo de Roald Dahl Story Company lo obtuvo el gigante del streaming en septiembre del 2021, aunque desde un par de años atrás ya contaba con la licencia de 16 títulos. Este acuerdo podría ser significativo, pues la compañía podría crear todo un universo alrededor del imaginario de Dahl. Hasta ahora no se ha confirmado si la cinta será en live-action o si se volverá a recurrir al stop motion como El Fantástico Sr. Zorro o la inolvidable Isla de Perros - 87%.

Por ahora, ya están en desarrollo dos series de televisión a cargo de Taika Waititi, ambas planteadas dentro del mundo de La Fábrica de Chocolate, además de una serie animada sobre el cuento The Twits. En cuanto a las películas en live-action se encuentra una nueva versión de Matilda con Emma Thompson como protagonista y Matthew Warchus (Pride, Orgullo y Esperanza - 92%) en la silla de director. Por otro lado, está Wonka, la historia de origen del famoso chocolatero que está en pleno desarrollo con Timothée Chalamet como protagonista, aunque ésta la consiguió Warner Bros. antes del acuerdo de Netflix.

Cabe señalar que The Wonderful Story of Henry Sugar forma parte de una colección de cuentos de Roald Dahl que fueron considerados no estrictamente infantiles e incluso un tanto autobiográficos, en donde el autor retrató varias experiencias personales en sus letras como la manera en la que se encaminó al mundo de la escritura, e incluso, su paso por la Segunda Guerra Mundial como piloto de combate.