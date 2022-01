Andrew Garfield habla por fin sobre su regreso como Spider-Man

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% fue la gran película de 2021 y no hay nada que los demás puedan hacer al respecto. El cine de superhéroes dio en el blanco al reunir a los tres Hombres Araña más famosos de la historia en una sola aventura que ha trascendido fronteras. Ahora, luego de semanas negando su participación en la odisea, Andrew Garfield por fin habla para Variety sobre lo que significó para él regresar como Petar Parker. Los fans quedaron impresionados con el alcance que ha tenido el personaje y ahora podemos escuchar la versión de Andrew respecto a este viaje colosal

Garfield se inició como Spider-Man en 2012 con el estreno de El Sorprendente Hombre Araña - 73% y un par de años más tarde regreso con El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%. Aunque las cosas no salieron del todo bien para bilogía en su momento, el tiempo ha hecho sentir culpables a quienes despreciaron a aquel Peter Parker y ahora se rinden a sus pies gracias a No Way Home, tan sólo fue necesario escribir un puñado de escenas que despertaran la empatía del público y ¡vualá! Todos quieren The Amazing Spider-Man 3 para buen Andrew. Variety cuestiona al actor de 38 años sobre su regreso como el superhéroes y estas fueron sus palabras:

No esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker. Me sentí muy emocionado de volver a ser fan. Pero recibí esta llamada de Amy Pascal, Kevin Feige y Jon Watts con esta idea. Inmediatamente fue innegable. Sonaba increíblemente divertido, increíblemente espiritual, alucinante y temáticamente interesante. En un nivel básico, como fan de Spider-Man, solo la idea de ver a tres Spider-Men en el mismo cuadro era suficiente.

Los altos ejecutivos de Marvel Studios y Sony hicieron la magia correspondiente para traer de vuelta a Andrew Garfield y las cosas salieron mucho mejor de lo que esperaban. La estrella de Tick, Tick... Boom! - 93% tuvo la oportunidad de contribuir a la historia de su personaje en la nueva entrega, reflexionando sobre la evolución que ha tenido su Peter Parker en todos estos años desde la muerte de Gwen Stacy, así como el hecho de encontrarse con otros Spideys semejantes a él.

El panorama fue realmente muy tentador. Ellos me dijeron: 'Interpretaste a este personaje a tu manera y ¿qué te gustaría explorar si tuvieras la oportunidad? Si fueras arrojado a este otro universo y te enfrentaras a este tú más joven y este tú más viejo, ¿cómo responderías?' Hablamos mucho de hermandad y de lo que es ser hermano mayor, hermano menor y hermano mediano. También hay algo sobre ver a alguien que amas caminando por un camino por el que ya has caminado, y sabes que no lleva al lugar al que en última instancia pretendías ir.

Con esto sobre la mesa, ahora los fans se preguntan si Andrew Garfield regresará en el futuro para The Amazing Spider-Man 3. Los fans de No Way Home conectaron perfectamente con el personaje y ahora sólo desean verlo salir de la espiral en la que se ha metido y estancado desde su segunda película. Crucemos los dedos para que Sony autorice y confirme la buena nueva a la brevedad. El Spider-Verse se hizo realidad y ahora Sony debe mover sus hilos con sabiduría si es que quiere seguir obteniendo los mejores beneficios de él, no puede dejarlo morir en Sin Camino a Casa.

