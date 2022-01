Simu Liu, protagonista de Shang-Chi, se burla de Batman

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% es una de las películas más recientes de Marvel Studios. Kevin Feige lanzó al primer gran Vengador de origen asiático a la pantalla grande y fue todo un éxito entre la crítica y los fans, impulsando de manera eficaz los planes para una secuela. Simu Liu, estrella de la película, se hizo famoso de la noche a la mañana, convirtiéndose en uno de los rostros estelares de la saga en 2021 e inspirando a millones con su historia de superación. Pero el actor de 32 años de vez en cuando escribe cosas en redes que dividen al fandom, por ejemplo, su reciente crítica hacia el estilo de Batman.

No te pierdas: The Batman | Se revela nuevo teaser enfocado en Batman y Catwoman: "Duet"

Al pertenecer a la generación millenial, Simu Liu no es ajeno a las redes sociales. Twitter es una de las plataformas preferidas del actor y la utiliza muy a menudo para compartir algunos de sus pensamientos. En una reciente publicación, el intérprete de Shang-Chi habla sobre la capa que Batman ha utilizado desde siempre y opina que utilizarla mientras se maneja un motocicleta no parece algo muy brillante. Puedes leer el post a continuación:

Te invitamos a leer: The Batman encabeza lista de las películas más esperadas de 2022

I am not out here trying to disrespect anyone I just... isn't riding a motorcycle while wearing an oversized cape like a TERRIBLE idea?