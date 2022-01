Harry Potter: Regreso a Hogwarts | HBO Max arregla los errores del especial tras quejas de los fans

La franquicia de Harry Potter tiene una cantidad colosal de admiradores que hasta la fecha continúan encantados con todo lo que tenga que ver con esta mágica historia. El primero de enero de 2022 llegó a HBO Max Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts - 77% y sin duda alguna fue un enorme regalo para todos los fanáticos de la saga. En este especial participaron varios miembros importantes del elenco, algunos de ellos son Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Tom Felton, quienes junto al director, Chris Columbus, celebraron los 20 años de la primera película de la franquicia, Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80%, con una serie de entrevistas que nos permitieron conocer un poco más de las experiencias de los actores en su viaje a través de las 8 películas.

Se nota que el fandom de Harry Potter ha visto con mucha atención este especial, pues han encontrado un par de errores que sin duda destacan pues no son mínimos. Quienes se percataron de estas equivocaciones no han dudado en acudir a las redes sociales y compartirlas con aquellos que aún no las habían notado. La información viaja rápido en las redes y con esta misma velocidad HBO Max ya se dedicó a reparar lo que había hecho mal en el especial. Uno de los errores que provocó más revuelo entre los fans, fue una fotografía en donde pretendían mostrar a Emma Watson de pequeña, pero al parecer la confundieron con alguien más, ya que la niña de la foto era en realidad la famosa actriz, Emma Roberts. Te dejamos la imagen continuación:

Chicos ayudenme, ella es literalmente Emma Roberts, No Emma Watson. #ReturnToHogwarts # HarryPotter20thAnniversary

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

No nos queda muy claro cómo es que los encargados de la edición pudieron llegar a confundir a Emma Roberts con Emma Watson, pero tal vez tenga que ver con el hecho de que ambas actrices se llaman Emma y que comparten un cierto parecido en sus versiones infantiles. Este enredo no duró mucho en el especial, ya que los productores de Regreso a Hogwarts tomaron cartas en el asunto rápidamente para arreglar el malentendido y compartieron un comunicado a través de Entertainment Weekly en el que puede leerse lo siguiente:

¡Bien visto, fans de Harry Potter! Nos han hecho llegar un error de montaje de una fotografía mal etiquetada. Habrá una nueva versión en breve.

Como ya lo habíamos mencionado antes, este no es el único error que se encontró en la reunión. La segunda equivocación está relacionada con los hermanos Oliver Phelps y James Phelps, actores que dieron vida a Fred y George, hermanos de Ron Weasley. Tras una gran cantidad de bromas dentro y fuera de la pantalla que este par de gemelos hacían aprovechando su parecido, los responsables de Regreso a Hogwarts intercambiaron los nombres de estos actores a la hora de rotular su participación. El propio Oliver Phelps sacó a relucir este hecho en cuenta de Instagram:

Supongo que después de todas esas bromas a lo largo de los años, alguien decidió vengarse. Fue fantástico ser parte de la reunión de HP. Espero que todos lo hayan disfrutado. #ReturnToHogwarts

Entre los descuidos y las bromas encontradas en la edición final del especial, y la controversia surgida a raíz de la ausencia de J.K. Rowling en el evento, este reencuentro de aniversario continúa siendo tema viral de conversación en estos momentos. Gracias a la eficacia de los servicios de streaming, la versión sin errores de Harry Potter: Regreso a Hogwarts ya se encuentra disponible en HBO Max para que la disfrutes.

