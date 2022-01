Películas de Marvel representaron el 30% de la taquilla estadounidense en 2021

Las cintas de Marvel Studios han representado una inigualable fuente de ganancias en taquilla desde sus inicios en la industria cinematográfica. Después de un 2020 sin estrenos, el 2021 vio el gran regreso de la compañía ya que, afortunadamente, consiguieron reacciones extremadamente positivas de los fanáticos e ingresos formidables a partir de sus cuatro filmes lanzados a lo largo del año: Black Widow - 87%, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%, Eternals - 58% y Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%.

De acuerdo con The Wrap, la participación de estas producciones de Marvel en la taquilla de Estados Unidos en 2021 representaron el 30%. Las cifras incluyen las ganancias de las cuatro cintas antes mencionadas junto con Venom: Carnage Liberado - 45% de Sony. Definitivamente los números obtenidos por el estudio el año pasado representan una mejora significativa en comparación con otros años, por ejemplo en 2018, cuando los filmes del MCU reclamaron solamente el 18% del total de taquilla nacional.

De las cuatro películas lanzadas por Marvel Studios el año pasado, fue Spider-Man: No Way Home la que obtuvo un éxito colosal. La popularidad de esta fue tan grande que ahora se encuentra entre las diez películas más taquilleras de toda la historia en Estados Unidos. Sus ganancias se encuentran a unos pocos millones de dólares de superar a otros populares filmes como Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Los Vengadores - 92%.

Vale la pena mencionar que este triunfo de Marvel se alcanzó a pesar de las dificultades que la industria del cine ha enfrentado por la pandemia de Covid-19. Los ingresos en años pre pandémicos eran significativamente mayores a los que se están consiguiendo en estos momentos. De cualquier manera, la industria ya se va recuperando poco a poco y se espera que este 2022 todo sea aún mejor.

Todo apunta a que Marvel saldrá victorioso este nuevo año, ya que en sus planes de estrenos se encuentran cintas que muchos ya están ansiosos por ver, tales como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, y Black Panther: Wakanda Forever. Con todas estas secuelas en camino, es difícil pensar que exista la posibilidad de que el estudio fracase en la taquilla de este año, de hecho es todo lo contrario, podríamos apostar que este será mejor en muchos sentidos.

Marvel decidió cerrar el año con broche de oro trayendo la tercera parte de la trilogía del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, llevándose el reconocimiento de haber producido el filme más sobresaliente de todo el año. Pese a la gloria indiscutible que el estudio se llevó a casa con No Way Home y el resto de sus proyectos, algunos fanáticos del cine todavía están debatiendo su éxito masivo, y lo atribuyen a la popularidad del personaje y su fanbase, y no a la calidad que la cinta pudiera tener. Sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios dijo que simplemente poner un superhéroe en una película no es un recurso que asegurará el triunfo de esta.

El jefe de la compañía aseguró que la inclusión de un superhéroe famoso dentro del mundo de los cómics no representa ningún atajo, código secreto o receta mágica, sino que todo se debe a factores más importantes como la trama y el guión. Feige, quien personalmente ha supervisado numerosos proyectos durante su carrera, expresó que no todos los filmes terminan siendo un éxito, sin importar los superhéroes que se incluyan. Sus palabras fueron las siguiente:

Hacer una película comercial que pueda decir algo y significar algo para muchos tipos personas diferentes en todo el mundo es extremadamente difícil de hacer y, creo que a menudo se descarta como algo fácil. Bueno, tienes un superhéroe dentro del filme, y piensan que es un atajo para el éxito. No lo es. Ponerse un disfraz no es el secreto. El secreto es tener artistas, narradores y artesanos que puedan llevar al público a un viaje. Y cuando los críticos reconocen eso y el público lo reconoce, se siente que vale la pena hablar sobre el reconocimiento de la Academia. Y eso, creo, es de lo que continuaremos hablando durante las próximas semanas

