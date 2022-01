Artista de Spider-Man: Sin Camino a Casa revela cómo luciría Tom Holland con el traje simbionte en la cuarta entrega

A menos de un mes del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% los creadores y los fans todavía encuentran mucho material para debatir. El final de la cinta nos dejó a un Peter Parker (Tom Holland) comenzando una nueva (no tan nueva) vida desde cero y en solitario. Con este punto más cercano a los cómics, los seguidores aprobaron al actor como el héroe, pero hay mucho que debe aclararse antes de tener una secuela. Sony se apresuró a confirmar una nueva trilogía también protagonizada por Holland, pero por el momento lo único que se sabe es que tendremos una cuarta entrega.

El propio Holland, aunque agradecido por la oportunidad de dar vida al héroe, considera que es momento de cambiar de aires y dejar que llegue una nueva versión de Spider-Man que nada tenga que ver con Parker. De hecho, lo que muchos esperan que es que el actor se quede en el papel para apariciones esporádicas dentro del UCM, pero que un nuevo personaje, Miles Morales o Gwen Stacy, se convierta en el elemento principal. Incluso se habla de que la cuarta película podría abordar este momento con algo cercano a lo que ya vimos en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%.

Será muy complicado que la siguiente secuela logre el mismo éxito que este título, pero las expectativas serán igual de altas. La idea de los multiversos tampoco puede aplicarse nuevamente, pero lo emocionante para los fanáticos es que podrán ver, por fin, a enemigos que se relacionen directamente con Spidey y no con Tony Stark como sucedió en las primeras dos entregas. La escena post-créditos de la película conectó con la escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado - 45% para así dejar abierta la posibilidad de ver al simbionte dentro del UCM.

La relación entre Venom y Spider-Man es una de las más emblemáticas del personaje y una de las más queridas por los seguidores y se esperaba una interacción en la más reciente película. En vez de eso, Sony mantuvo separados a los personajes. Tom Hardy continuará como Venom en su propio universo, pero ahora una pequeña parte del simbionte, todavía sin anfitrión, se encuentra dentro del UCM de Holland aumentando las posibilidades de ver al actor portando el famoso traje negro.

Con este cierre ya se especula que la cuarta entrega adaptará el encuentro entre Venom y Spider-Man, algo que previamente vimos en El Hombre Araña 3 - 63%. Por desgracia, la cinta de Sam Raimi estuvo envuelta en conflictos y necedades de parte de la productora que impidieron un buen desarrollo de la historia, así que sería buen momento de enmendar ese error. Para alimentar las teorías y la emoción de los fanáticos, Thomas du Crest, uno de los artistas de la trilogía de Jon Watts, publicó en sus redes sociales bocetos de Tom Holland con el traje simbionte:

While I wait for the greenlight to show the work I did for #spidermannowayhome , here is a small take on what might come next 😉#spiderman #nowayhome #venom #darksuit #symbiote #tomholland #conceptart #spiderman4 #artistsontwitter #characterdesign #artwork #spiderverse pic.twitter.com/ftBEqhKR5v