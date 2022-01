The Batman | Se revela nuevo teaser enfocado en Batman y Catwoman: "Duet"

The Batman se ha convertido en una de las películas más esperadas del 2022, ya que ver a Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman y a Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman es una de las cosas que más tiene a los fanáticos emocionados. Sin duda alguna, el equipo de publicidad de la cinta se ha empeñado en mostrarles a los fanáticos la gran química que tiene el dueto principal ya que hace tan sólo una semana lanzaron un tráiler titulado "The Bat and The Cat" el cual, entre otras cosas, se enfoca en enseñarnos algunas escenas de la relación que Wayne y Kyle tendrán en el filme.

La tarde de este 4 de enero, la cuenta oficial de Twitter de el largometraje lanzó un pequeño teaser llamado “Duet” dedicado completamente a estos personajes protagónicos. Con sólo 30 segundos de duración, el avance se centra en Batman y Catwoman, y pretende hacer notar la electricidad entre ambos. En muchos sentidos, este anuncio es una versión corta del tráiler más reciente de The Batman, aunque con algunas secuencias nuevas. Te dejamos el teaser a continuación:

El murciélago y el gato son un dúo increíble. Véalos sólo en cines este 4 de marzo. #TheBatman

Hace poco, miembros del elenco de The Batman, Pattinson y Kravitz, el intérprete de El Acertijo, Paul Dano y el de El Pingüino, Colin Farrell, hablaron recientemente sobre lo que están aportando a estas nuevas versiones de los icónicos personajes de DC Cómics. El primero en hablar fue Dano, quien dijo lo siguiente acerca de la historia de The Batman (via ComicBook.com):

Me sorprendió y, francamente, pensé que era mejor de lo que tenía derecho a ser. Además de hacer contacto con el universo, el arquetipo, el mundo, los fans, Matt ofrece algo que proviene de un lugar real de instinto, corazón y psicología.

Después de las palabras de Dano, Colin Farrell, quien además de su participación como villano en el filme, volverá a interpretar el papel en la serie spin-off de HBO Max de The Batman, decidió tomar la palabra. El actor expresó lo siguiente:

Hay una fractura en el centro de Oz [wald Cobblepot], que alimenta su deseo y ambición de ascender dentro de esta camarilla criminal. Adónde va ese aumento... Me encantaría poder explorar eso en la segunda película, si es que llega a suceder.

Kravitz anteriormente había mencionado que el motivo por el que decidió traer desde cero al personaje de Selina es debido a la intención de verla convertirse poco a poco en Catwoman, crear al icónico personaje desde los cimientos para entender su forma final a la perfección y no caer en un molde de lo ya hemos visto de Gatúbela en cintas pasadas. Se pretende desarrollar al personaje de la manera correcta y darle un nuevo enfoque, y la actriz también habló un poco acerca de esto en la entrevista.

Realmente quería sumergirme en quién es ella como ser humano. Hay un gran momento en el que ves que tiene toneladas de gatos, y realmente quería adentrarme en la psicología de eso. ¿Por qué tiene todos estos gatos? Y cuando veas la película, verás que está completamente conectada a quién es ella como ser humano. A menudo, cuando un actor quiere un papel, tendemos a asentir y sonreír y decir que sí a todo. Pero traté de hacer algo un poco diferente, para mí de todos modos, que era tratarlo como si ya tuviera el papel y diera notas, para que Matt realmente pudiera tener una idea de lo que es trabajar conmigo.

