No Miren Arriba ya es la tercera película más vista de Netflix de todos los tiempos

El pasado 24 de diciembre llegó a Netflix No miren arriba - 74%, una sátira escrita y dirigida por Adam McKay y protagonizada por dos aclamados intérpretes ganadores del premio de la Academia, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Este lanzamiento en víspera navideña ha terminado convirtiéndose en un fenómeno de popularidad colosal del servicio de streaming, ya que no solo ha conseguido ser el centro de miles de conversaciones en Internet, sino que también sus números de audiencia van por los cielos. Recientemente Netflix lanzó sus análisis de audiencia actualizados y a tan sólo 11 días de su lanzamiento, No Miren Arriba ya se encuentra entre las películas más vistas de la plataforma.

De acuerdo con la cifras compartidas por Netflix, en sus primeros tres días el filme se transmitió 111 millones de horas en todo el mundo, y en su segunda semana de estreno fue vista por 152 millones de horas. Los números obtenidos suman 262,32 millones de horas de transmisión hasta el momento, lo que la convierte en la tercera película más vista de todos los tiempos en la plataforma. Las únicas cintas que se posicionan por encima de No Miren Arriba en horas reproducidas son Bird Box: A Ciegas - 66% en el segundo lugar y Alerta Roja - 63% en el primero.

Bird Box, largometraje del 2018 protagonizado por Sandra Bullock, cuenta con un total de 282 millones de horas y rebasa por poco a No Miren Arriba. El primer lugar se lo llevó de manera indiscutible Alerta Roja, protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, con 364 millones de horas transmitidas. Sin embargo, los números de Bird Box y Alerta Roja abarcan las cifras de los primeros 28 días desde su estreno, y teniendo en cuenta la velocidad a la que No Miren Arriba sigue creciendo, esta película podría ser la número uno de todos los tiempos en Netflix para la semana que viene.

A continuación te dejamos la lista completa con las cifras exactas de las 10 películas más vistas (de habla inglesa) en Netflix de todos los tiempos:

1. Alerta Roja – 364,020,000

2. Bird Box – 282,020,000

3. No Miren Arriba – 263,320,000

4. Extraction – 231,340,000

5. El Irlandés – 214,570,000

6. El Stand de los Besos 2 – 209,250,000

7. The Unforgivable – 208,220,000

8. 6 Underground – 205,470,000

9. Spenser Confidential – 197,320,000

10. Enola Holmes – 189,900,000

El éxito de No Miren Arriba sigue extendiéndose y al parecer no se detendrá pronto. A pesar de que ha recibido duras críticas, la cinta continúa teniendo un desempeño impresionante. Varios han mencionado que los comentarios negativos provienen de personas con falta de conocimiento de fenómenos tales como el cambio climático. La polarización de opiniones sigue presente en redes sociales, sin embargo el largometraje ha recibido más elogios que reproches.

No Miren Arriba es una película de ciencia ficción y sátira en donde DiCaprio y Lawrence interpretan a dos astrónomos de bajo nivel que intentan advertir a la humanidad y a los líderes mundiales sobre un asteroide que se encuentra en camino a destruir la Tierra, todo esto a través de un recorrido por los medios. El filme aborda de forma satírica el tema de la crisis por el cambio climático.

