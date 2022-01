Encanto: foto de niño afrodescendiente se viraliza por la importancia de la representación

Una vez más, una película de Disney se sale de la norma y demuestra la importancia de la representación. Encanto - 98%, que ya puede verse en la plataforma de streaming Disney Plus, retrata la vida de una familia colombiana que tiene poderes mágicos, con la excepción de Mirabel, que nació sin el “don”.

A través de las redes sociales, una imagen se hizo viral porque muestra a un niño afrodescendiente que se sintió identificado con el personaje de Antonio. La fotografía conmovió a Adassa, cantautora colombiana que puso su voz al personaje de Dolores, y en su Twitter compartió una captura de pantalla del post original de Facebook, donde se destacaba la importancia de la representación:

Este es Kenzo, le ENCANTA Antonio de #Encanto y se siente representado ¡esta imagen se ha vuelto viral! ¡Gracias a mi amiga Kaylon por compartir esta linda foto de tu sobrino con todos nosotros!

La representación se ha vuelto un tema muy importante en la actualidad, y ver esta imagen reafirma esa realidad. En Twitter aparecieron muchos comentarios celebrando la nueva película de Disney. El medio Shadow And Cat, por otro lado, compartió una entrevista que tuvieron con los coreógrafos de la cinta, Jamal Sims y Kai Martínez. El primero dijo:

Para mí, fue una oportunidad de trabajar con nuestros increíbles directores Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith y todo el equipo. Eso fue una gran parte para mí, pero aún más que eso fue la idea de traer una historia diversa al mundo de Disney. [Eso] fue enorme para mí porque creo que eso es exactamente lo que el mundo necesita en este momento. Y se trata de familia. Así que todos esos elementos para mí fueron lo que me atrapó.

Martínez, quien es colombiana-estadounidense, dijo que estuvo dispuesta a trabajar en el proyecto desde que supo que era una película sobre Colombia, y era una gran oportunidad para la representación. Los resultados para Encanto han sido muy buenos, y este es un gran ejemplo del camino que debe continuar explorando el estudio, pues su público latino, tanto el de Estados Unidos como el de Latinoamérica, es inmenso.

Pueden ver a continuación algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter:

Me alegro de que a la gente le haya gustado Encanto, especialmente el folk latino, pero también creo que es un COMIENZO. Quiero ver más medios de creadores colombianos reales no blancos ... Al final, Disney sigue siendo Disney y no deberíamos esperar que nos brinden una representación adecuada.

Dos de mis estudiantes latinas se entusiasmaron con Encanto hoy y cómo se sintieron identificadas. Una habló de su familia colombiana y de cómo lloraba porque nunca había visto su cultura celebrada de esa manera. La representación importa. Las representaciones positivas sin estereotipos importan.

Two of my Latina students gushed over Encanto today and how they felt seen. One spoke about her Colombian family and how she cried because she had never seen her culture celebrated that way.



Realmente salieron adelante con los tonos de piel en #Encanto y me encanta. ¿Con qué frecuencia ves realmente tonos más oscuros si somos honestos? ¡La representación realmente importa!

Debo admitir. Encanto no es mi película favorita de Disney. ¡PERO, Luisa! Yo soy ella, la representación importa y me identifico con ella muchísimo. Hizo esta película tan genial para mí.

Afrobebés importan… La representación Importa.

¡La representación negra importa! Esto es de la película #Encanto

Black representation matters!

Estoy viendo Encanto por segunda vez y no puedo olvidar lo lindo que es Antonio. Y luego ver esto en Facebook ¡La representación es importante!

¡La representación importa! #Encanto

Vi Encanto como diez veces durante mis vacaciones y se puso más hermosa cada vez. ¡La representación importa!

