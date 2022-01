Doctor Strange 2: arte promocional nos da un nuevo vistazo a America Chavez y al villano Gargantos

Mientras Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% sigue dominando la taquilla mundial, Marvel debe cambiar el enfoque para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La esperada secuela, protagonizada por Benedict Cumberbatch, seguirá el plan de los multiversos dentro del UCM, pero ahora con un giro hacia el género del terror que marcará la pauta de la Fase 4. El primer avance oficial sirvió para que los fans encontraran las conexiones con What If...? - 84% y disfrutaran del regreso de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), uno de los personajes más poderosos y peligrosos dentro de la franquicia. Pero la historia también servirá para introducir a America Chavez, una nueva heroína que promete establecerse como un elemento importante para la marca.

Sigue leyendo: Doctor Strange 2: Revelan sinopsis oficial con una gran amenaza para la humanidad

Aunque ya vimos un poco de America Chavez (Xochitl Gomez) en el tráiler de la secuela, todavía no la vemos en acción ni sabemos cómo lucirá del todo. Ahora, nuevo arte promocional nos da un vistazo al personaje, aunque es evidente que todavía tratan de mantener en secreto buena parte de su presencia en la trama:

¡Arte promocional de America Chavez!

No es raro que Marvel sea reservado a la hora de promocionar una nueva película y esta secuela no ha tenido que lidiar con tantas filtraciones y teorías como la tercera entrega del arácnido. Las otras imágenes donde nos presentan al “Equipo de Doctor Strange” mantienen la misma presentación de Chavez:

The #DoctorStrange2 team new promotional art! 🎨 pic.twitter.com/HfqDesAJ2Q — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) January 3, 2022

Lo que llama la atención de estos promocionales es el estilo que manejan, entre la psicodelia y el terror. Doctor Strange in the Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi, más conocido por dirigir la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire. El hecho de que sea un director que conoce bien el género de horror y las películas de superhéroes lo hacía el candidato perfecto para el proyecto. El público sólo espera que la visión del creador se mantenga en el corte final, pues los rumores sobre los recientes reshoots han preocupado a los fanáticos.

Aunque la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% se enfocará en mostrarnos al héroe en un mal momento, la otra gran protagonista será Scarlet Witch. La última vez que vimos al complejo personaje fue en la serie de WandaVision - 95%, donde el rencor sobre su persona adquirió un nuevo matiz mientras ella descubrió los verdaderos alcances de sus poderes. La escena post-créditos del show dejó a la audiencia con varias dudas que seguramente se irán respondiendo en la película.

¡Nuevo arte promocional de Scarlet Witch en Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

New promotional art of the Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness! pic.twitter.com/LVrSiEWceo — Scarlet Witch News (@scarletwnews) January 3, 2022

También te puede interesar: Doctor Strange in the Multiverse of Madness termina sus reshoots y podrían haber agregado a más personajes

Por supuesto, el leal Wong también aparecerá en la cinta. En Spider-Man: Sin Camino a Casa descubrimos que Wong es el nuevo Hechicero Supremo luego de que Strange desapareciera por 5 años por las acciones de Thanos en Avengers: Infinity War - 79%. Sin embargo, vimos un poco del personaje en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% donde se nos revela que acude a peleas para ganar dinero y termina reclutando al protagonista para descubrir el verdadero origen de los Diez Anillos.

¡Arte promocional de Doctor Strange y el Hechicero Supremo Wong!

Doctor Strange and The Sorcerer Supreme Wong promotional art! 🎨 #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/We8aDuKqk0 — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) January 3, 2022

Se cree que en la secuela aparecerán varios villanos clásicos de los cómics. Además del regreso de Mordo (Chiwetel Ejiofor), también llegará Gargantos, al que ya vimos en el tráiler:

De hecho, en una escena del avance vemos cómo Strange salva a America Chavez de un ataque que parece provocado por Gargantos. En los cómics, esta criatura es controlada por Naga, quien a su vez se relaciona con Namor a quien esperamos ver pronto en el UCM.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness parece bastante ambiciosa. La introducción de America Chavez alimenta la teoría de que Kevin Feige pretende adaptar Young Avengers. En las historietas, el personaje resulta más poderoso de lo que se pensaba al principio. Además de fuerza sobrehumana, gran velocidad y alta resistencia, Chavez es capaz de abrir portales interdimensionales y también puede lanzar golpes de energía bastante peligrosos. En la película parece que la veremos dando sus primero pasos como heroína y Doctor Strange podría funcionar como una especie de mentor. Si todo sale bien y ya no hay más cambios por la pandemia mundial, la cinta llegará a salas comerciales en mayo.

No te vayas sin leer: Adiós, Doctor Strange: Marvel revelará a un nuevo Hechicero Supremo