Black Widow perdió US$ 600 millones debido a las descargas ilegales

Black Widow - 87% fue una de las películas más esperadas de 2021 debido a que representó el retorno de Marvel Studios a la pantalla grande tras un largo tiempo de ausencia debido a la pandemia de coronavirus. Pero las cosas no salieron como la empresa quería. De acuerdo con Deadline, la aventura de despedida para Viuda Negra tuvo una pérdida de hasta US $600 millones debido a la piratería. No todos estuvieron dispuestos a visitar las salas de cine durante el verano del año pasado.

La película coloca a Natasha Romanoff en medio de la acción, quien se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Black Widow fue dirigida por Cate Shortland y contó con la participación de Florence Pugh como Yelena Belova, heroína que hace poco regresó al MCU a través de Hawkeye - 87%, la serie más reciente de Marvel Studios en Disney Plus.

La gran desventaja de Black Widow, según Deadline, fue el estreno simultáneo en salas de cine y streaming, hecho que dejó la película en bandeja de plata para quienes se dedican a la piratería. La cinta fue a parar a todos tipo de páginas enfocadas en las descargas ilegales, llegando a todos los rincones del mundo sin necesidad de tener una cuenta en Disney Plus. Fuentes cercanas al reconocido medio informativo revelaron con la piratería hizo que Black Widow perdiera US $600 millones. Tampoco olvidemos que Scarlett Johansson demandó a Disney por incumplimiento de contrató al estrenar la película en streaming; la actriz y la empresa finalmente hicieron las paces, aunque hasta ahora se desconocen los términos del acuerdo.

Black Widow es la película con la que Natasha Romanoff se despide del Universo Cinematográfico de Marvel para siempre. El personaje nos acompañó desde Iron Man 2 - 72% y pronto se convirtió en una miembro distinguida de los Vengadores, combatiendo a todos los villanos posibles en beneficio de la humanidad. Su aventura en solitario es en realidad un emotivo viaje que nos permite conocer la parte más profunda de la historia de Natasha, adentrándonos en sus relaciones y temores, cerrando con broche de oro lo que fue una brillante carrera en el mundo de superhéroes de la pantalla grande. Ahora es el turno de Florence como Yelena para tomar su lugar como la nueva Viuda Negra, ¿la veremos en los Jóvenes Vengadores?

Marvel Studios seguirá adelante con sus incontables producciones para la nueva era de su extensa saga, presentando nuevo rostros para héroes y villanos, forjando los siguientes diez años de aventuras en la pantalla grande, al menos en este género. ¿Cuál será la decisión de la empresa respecto a los estrenos de sus futuras películas?, ¿exclusivos en cines o simultáneamente a través de Disney Plus? La pandemia no ha terminado y recientemente se han tomado decisiones radicales para algunos estrenos de principio de año debido a la variante Omicron.

La siguiente película del estudio es Doctor Strange in the Multiverse of Madness con un estreno programado para el 6 de mayo de 2022 que promete ser uno de los más exitosos del año. Stephen regresará para combatir a una poderosa amenaza que podría destruir al multiverso.

