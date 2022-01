Keanu Reeves protagonizará serie producida por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio

Keanu Reeves lleva muchos años convertido en una de las figuras más queridas de Hollywood y muy pronto tendrá la oportunidad de trabajar con otro par de luminarias en la industria. A través de Deadline se reporta que la estrella de Matrix - 87% unirá fuerzas con Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese para una nueva producción televisiva que promete ser completamente espectacular; se trata del primer gran personaje del actor en la pantalla chica. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

En el pasado ya hemos observado al dúo Scorsese/DiCaprio trabajando en títulos de impacto como La Isla Siniestra - 68%, Los Infiltrados - 91% o El Lobo De Wall Street - 78%, pero ahora estarán de regreso con The Devil in the White City, producción que planearon desde 2015 pero que sólo hasta ahora toma forma mediante una serie para la plataforma de Hulu. De acuerdo con la información del portal, Keanu Reeves tomará uno de los papeles principales. Puedes leer la breve sinopsis ofrecida por IMDb a continuación:

Un arquitecto trabaja para construir la Feria Mundial de 1893, mientras que el asesino en serie H. H. Holmes usa la feria para atraer y matar mujeres.

H.H. Holmes es ampliamente conocido por su historial como asesino en serie a finales del siglo XIX, operando en la ciudad de Chicago y atrayendo a mujeres jóvenes, ricas y solas que no llamaran la atención. A Holmes se le vinculó con decenas de homicidios y finalmente fue condenado a la horca en 1896. The Devil in the White City se basará en el libro homónimo que relaciona al arquitecto Daniel Burnham y al asesino en una trama apasionante de poder y muerte. Por el momento no existe una fecha de estreno para la serie en Hulu.

Esta es la primera vez que Keanu, Leonardo y Martin trabajan de forma directa en un proyecto. DiCaprio y Scorsese han hecho mancuerna por largo tiempo, pero tal parece que con The Devil in the White City han visto necesaria la colaboración de un tercera gran superestrella de las altas ligas en Hollywood. Reeves pisará fuerte en televisión próximamente y tenemos la certeza de que su actuación dará mucho que hablar en las redes sociales. ¿Un nuevo éxito a la vista

Keanu protagonizó Matrix Resurrecciones - 65% en 2021, película que lo devuelve al papel de Neo en una nueva lucha contra las máquinas sintientes que doblegaron a la humanidad cientos de años antes. Aunque la película tuvo comentarios mixtos y una taquilla que no destaca mucho entre los grandes hits del año pasado, la película ha pasado a formar parte del legado de Matrix y se ha ganado un lugar especial en algunos contados corazones de los fans.

Además de The Devil in the White City, Keanu Reeves protagonizará John Wick 4 más o menos pronto, película que sufrió un retraso de casi un año debido a razones de agenda por parte del actor. John Wick 3: Parabellum - 98% llegó a los cines en 2019, mucho antes de la pandemia, por lo que la espera de 4 años está resultando en una catástrofe para los seguidores del actor. Al menos queda el consuelo de que en el futuro habrá mucho Keanu para comentar, realmente no importa si los proyectos son malos o no. De acuerdo con información oficial, John Wick 4 se estrena en salas de cine el 24 de marzo de 2023.

