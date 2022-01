Marvel anuncia podcast de Black Widow protagonizado por Susan Sarandon

Wastelanders de Marvel es una serie interconectada de podcasts dramatizados producida por Marvel New Media y SiriusXM en asociación con Wave Runner Studios. Cada episodio del programa se encuentra ambientado en una versión del universo de Old Man Logan, una línea del tiempo futura donde los villanos han matado a la mayoría de los superhéroes logrando dividir al mundo. Desde que el podcast fue lanzado se anunció que la serie contaría con cuatro partes de 10 episodios, los cuales se centran en las versiones del futuro de Star-Lord, Wolverine, Hawkeye y Black Widow. Además, después de los cuatro podcasts principales, un quinto llegará en donde los cuatros personajes de la historia se unirán como equipo.

El primer episodio del podcast fue Marvel's Wastelanders: Old Man Star-Lord, despúes llegó el de Wolverine y más tarde el de Hawkeye. Ahora, Marvel Entertainment y SiriusXM han anunciado hoy que la última parte de esta serie de podcasts con guión original, Marvel 's Wastelanders: Black Widow, se estrenará el lunes 10 de enero. Esta audio serie también contará con 10 episodios, los cuales fueron escritos por Alex Delyle (Fear the Walking Dead - 76%), dirigidos por Timothy Busfield (Thirtysomething), y música original de Daniel Brunelle (The Two Princes).

La serie está protagonizada por Susan Sarandon, actriz ganadora del Oscar, quien dará su voz a Helen Black. Además, el programa cuenta con las actuaciones de Eva Amurri Martino, Nate Corddry, Amber Grey, Melissa Gilbert, Chasten Harmon, Michael Imperioli y Justin Kirk. En este anuncio del cuarto podcast también se informó a los fanáticos sobre el quinto título de la serie, Marvel's Wastelanders: Doom. En la página oficial de Marvel para el podcast se incluye una sinopsis la cual te dejamos a continuación.

Casi treinta años después de "The Day the Villains Won" (El Día en el que los Villanos Ganaron), también conocido como V-Day, Helen Black llega a su nuevo apartamento en The Onar, un complejo de apartamentos de 161 pisos en lo que solía ser Midtown Manhattan. The Onar, propiedad de S.H.I.E.L.D., se ha convertido en la encarnación misma de la riqueza distópica y la desigualdad que se ha apoderado de la ciudad de Nueva York desde el V-Day. Un conjunto de familias súper ricas, incluida la familia Burge, magnate de los medios, ocupan los opulentos áticos en DecaDomes, los diez pisos más altos de The Onar.

El apartamento de Helen Black está ubicado en el "100 Block", un área mucho más humilde. Cuando su vecino entrometido, el Dr. Brian Mizuno, le pregunta a Helen qué la trajo a aquel lugar, ella alude crípticamente a "problemas con un ex...". El mismo día que Helen se muda a su apartamento, Lisa Cartwright se encuentra en su primer día como analista de seguridad residencial para Panopticog Solutions, una empresa de seguridad privada contratada por S.H.I.E.L.D. para monitorear a los residentes de The Onar. Lisa es asignada a vigilar el área de Helen de en el “100 Block'', y rápidamente descubre que Helen Black no es en absoluto quien dice ser.

Si te interesa conocer más, el estreno de la serie estará disponible exclusivamente en la aplicación SXM y Marvel Podcasts Unlimited en Apple Podcasts durante la primera semana desde su lanzamiento. Después de este tiempo, los episodios estarán en Spotify, Pandora, Stitcher, y Pocket Casts. No te pierdas ningúno de estos, porque según parece, lo mejor está aún por llegar.

