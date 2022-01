Eternals: Chloé Zhao responde a las malas críticas hacia su película

Chloé Zhao se ganó a Hollywood en la última edición de los premios Óscar cuando se llevó a casa la estatuilla a Mejor Director por Nomadland - 100%, logrando lo que ninguna otra cineasta había alcanzado antes. Tiempo antes, Zhao ya había grabado Eternals - 58% junto a Marvel Studios, sin embargo, las cosas no salieron bien entre la crítica y recibió duras calificaciones en portales como Rotten Tomatoes. Chloé permanece activa en redes sociales y a través de una nueva publicación en Instagram responde a aquellos las malas notas que obtuvo su película de superhéroes.

Eternals se estrenó a principios de noviembre del año pasado y nos presenta la historia de un equipo de héroes muy diferente a lo que el Universo Cinematográfico de Marvel nos ha mostrado a lo largo de su historia. Liderados por Ajak, los Eternos son enviados a la Tierra para proteger a los humanos de los Deviantes, una raza de monstruos que amenaza a la creciente civilización. Pero varios de nuestros protagonistas no están conscientes de una verdad que atenta contra su existencia misma y he ahí el gran punto de interés en todo el argumento.

A pesar de que Eternals ofrece acción divertida y un puñado de personajes interesantes, algunos de ellos con matices brillantes que pudieron ser explotados más a fondo, varios de los críticos más populares de Rotten Tomatoes estuvieron de acuerdo en que la película no estuvo a la altura. Las reseñas negativas llegaron por montones y en la página guarda una calificación del 47%, incluso más baja que la manejada en Tomatazos. En su reciente historia de Instagram, Chloé Zhao responde a las malas críticas a través de una cordial invitación al debate en el podcats Rotten Tomatoes Is Wrong, episodio cuyo tema se enfoca en la siguiente pregunta: “¿La épica de superhéroes, Eternals, de Chloé Zhao, realmente merecen estar en la parte inferior de la MCU?”

¿Lo merece? Únanse al divertido debate o, si no están seguros, compruébenlo en Disney Plus el 12 de enero con comentarios de los directores y muchas características.

Sin lugar a dudas, Eternals se ha convertido en una de las películas más divisivas de Marvel Studios, pero ¿realmente se merece ser considerada lo peor del MCU? Es decir, ahí está Thor: Un mundo Oscuro - 66%, la aburrida segunda película del dios del trueno que ha pasado a ser la oveja negra de la familia pero que de todas formas tiene mejores calificaciones que Eternals. Lo cierto es que en Rotten Tomatoes la nota otorgada por el público en general es mucho más alta que la de los críticos, un flamante 74% que no viene nada mal. Sólo el tiempo nos dirá si la película de Chloé Zhao logra ascender en la escala junto con muchas otras películas de superhéroes que fueron mal recibidas al inicio pero que los años les hacen justicia.

La siguiente película de Marvel Studios es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una aventura junto al hechicero supremo que incluso promete ser más grande que Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, con alcances “multiversales” más grandes de lo que ya hemos visto y villanos poderosos e impredescibles. De acuerdo con IMDb, se estrena en salas de cine el 6 de mayo. Puedes leer la sinopsis a continuación:

Después de los eventos de Avengers: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los hechiceros de la Tierra, jugando con el plan de Strange y también provocando que desate un mal indescriptible.

