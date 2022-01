Michael Keaton revela por qué abandonó Batman Eternamente

Con suerte, The Batman entregará una nueva y exitosa versión del popular héroe, pero los fans esperan The Flash para volver a las raíces de estas adaptaciones con el regreso de Michael Keaton en el papel del Batman. El actor protagonizó Batman - 72% y Batman Regresa - 81%, ambas dirigidas por Tim Burton, en la que para muchos es la mejor versión del personaje.

Aunque la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale es también muy querida por los seguidores, realmente se ve como una especie de rescate luego de que las películas de Batman se convirtieran en el blanco de burlas en los noventa con Batman Eternamente - 41% y Batman & Robin - 11%. Lo que había comenzado como una visión que respetaba la oscuridad de este complicado héroe se convirtió en una parodia accidental sin remedio. Puede que estas entregas sí tengan un espacio en el corazón de los fanáticos, pero tiene que ver más con el amor que se le tiene a Batman y no por ser historias de calidad.

Ahora que tenemos tantas adaptaciones de Batman el debate sobre quién interpreta mejor al héroe se mantiene vivo y en constante movimiento. Robert Pattinson tendrá una tarea muy difícil de cumplir, aunque los avances de su versión parecen ir en la dirección correcta. Usualmente es Keaton quien se mantiene arriba de la lista y en parte tiene que ver con la decisión del actor de abandonar al personaje en el momento justo.

Algunos olvidan que Batman Eternamente debía ser dirigida también por Tim Burton, pero el plan cambió luego de que consideraran que la oscuridad de las primeras entregas afectaba la recepción en taquilla. Warner Bros. le pidió a Burton que dejara la silla de director y se quedara sólo como productor, mientras que Joel Schumacher llegó a tomar el puesto y a cambiar el guion de manera significativa. El resultado y la forma en la que se hundió ese barco son aspectos que todos conocemos bien.

En una nueva entrevista para el podcast Backstage (vía The Playlist), Michael Keaton explica que la razón de que su Batman fuera tan exitoso es porque él trabajó más el personaje de Bruce Wayne que el del héroe:

Para mí, yo sé que el nombre de la película es Batman, y es icónico, y muy interesante, y culturalmente icónico, y gracias a Tim Burton también icónico a nivel artístico, [pero] yo supe desde el principio que [lo importante] era Bruce Wayne. Ése era el secreto. Nunca hablé sobre eso. [Todo el mundo decía] Batman, Batman hace esto, y yo seguía pensando: “Todos están mal. Es Bruce Wayne.” ¿Qué clase de persona hace eso?, ¿quién se convierte en eso?, ¿qué tipo de persona?

Este fue el aspecto que lo hizo darse cuenta de lo rápido que la franquicia cambiaría en manos de Schumacher y es por eso que “huyó” de Batman Eternamente:

Me dije: “Simplemente no puedo hacerlo.” Y una de las razones por las que no podía hacerlo es que, y sabes [Schumacher] es una buena persona, ya falleció, así que no diría nada malo sobre él, incluso si estuviera vivo. Él, en un punto, después de un par de juntas donde yo seguía racionalizando el hacerla y, con suerte, convenciéndolo para que dijera: “creo que no queremos ir en esa dirección, creo que deberíamos ir en esta dirección.” Y no iba a ceder.

De manera más específica, el actor recuerda que el director abiertamente dijo que no entendía por qué la historia y el personaje debían ser tan oscuros y tristes, lo que hizo que se diera cuenta de que su trabajo como Bruce Wayne no podía seguir la misma línea en esta nueva etapa. Por suerte, en The Flash podremos ver el regreso de Michael Keaton, aunque por el momento no sabemos qué tan importante será para la trama. De igual forma, hace poco se confirmó que también volverá para la cinta de Batgirl, protagonizada por Leslie Grace.

