Morbius: nuevo spot nos muestra a Jared Leto con sed de sangre

Recién comenzamos el año y ya es momento de hablar del universo Marvel. Aunque Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% todavía no termina su paso por la cartelera mundial, con algunos países reservando su estreno para la primera semana de enero, Sony ya debe plantearse la publicidad de su siguiente película. Hablamos de Morbius, que aunque no tendrá el mismo impacto que la tercera entrega del arácnido, sí debe cumplir con ciertas expectativas sobre su parte dentro de este universo, pues los primeros avances no han dejado muy claro en dónde encaja esta historia. La cinta protagonizada por Jared Leto se estrenará a finales del mes y marcará la pauta para el resto de los títulos de superhéroes que lleguen en 2022.

Al igual que muchas otras cintas de este tipo, la pandemia cambió los planes para el estreno de Morbius. Luego de casi dos años de espera por fin llegará a salas mundiales después de Venom: Carnage Liberado - 45% y de la última cinta de Spider-Man. La película dirigida por Daniel Espinosa buscará dar un nuevo paso para el universo que Sony está creando con estos personajes. Mientras la compañía dejaba que el famoso héroe participara en el UCM, ellos se dedicaron a desarrollar una franquicia donde sus villanos sirvieran más como antihéroes complejos y vigilantes. El Venom de Tom Hardy no convence a la crítica, pero tiene buena aceptación entre el público y su secuela fue una de las más taquilleras del 2021, así que todavía hay mucho por explotar.

Morbius cuenta la historia de un médico que padece una extraña enfermedad que buscará sanar a toda costa. Aunque el protagonista encuentra una cura, los efectos secundarios lo transformarán en un vampiro que no puede evitar sus sangrientos instintos. Un nuevo spot internacional nos muestra justamente a Michael Morbius descubriendo sus nuevas habilidades y los terribles efectos que deberá aprender a controlar.

El avance no tiene tantas nuevas escenas, pero es un buen recordatorio de las habilidades que veremos en la película. Además de su inevitable atracción por la sangre, Morbius también tiene habilidades como fuerza sobrehumana, curación acelerada, agilidad para luchar, ecolocalización, y hasta puede volar distancias cortas. Lo interesante del personaje es que no se vuelve un simple vampiro, pues conserva también aquellas capacidades que lo hacían sobresalir como humano, incluyendo su inteligencia cercana a la genialidad.

Los avances que hemos visto hasta ahora no han sido muy claros sobre qué lugar ocupa este personaje en el UCM. Las películas de Venom están ambientadas en San Francisco y los fans asumieron que era la razón para evitar hablar sobre Spider-Man. Sin embargo, la escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado nos demostró que el personaje no es parte de ese universo. El tráiler de Morbius hace referencia a las distintas versiones de Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, pero el personaje hace referencia a Venom y también aparece Michael Keaton como Vulture, al que vimos por primera vez en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%.

Nada en estos spots, ni en la sinopsis oficial, nos indica que Morbius incluya el tema de los multiversos, así que tendremos que esperar para saber cuál es el plan real de Sony. Después de todo, no sería la primera vez que Marvel nos engaña con su publicidad para tratar de mantener la sorpresa de sus películas, en especial porque año con año los fans quieren saber más sobre cada aspecto de sus títulos y se vuelve más complicado sorprenderlos. Lo que sí sabemos es que después de la reacción del público ante la presencia de Keaton Sony pidió nuevas escenas con él.

Es probable que en unos días veamos más cosas sobre Morbius, pues la productora tiene tiempo justo para hacerle promoción. Existe mucha emoción por ver este personaje y cómo se desarrollará dentro de su propio universo, pues Sony se había dedicado únicamente a Venom pero es hora de abrir camino para otros proyectos, incluyendo el de Kraven que será protagonizado por Aaron Taylor-Johnson. Por otro lado, los fans de Jared Leto esperan que encuentre en Marvel el éxito que no pudo con su Joker en Escuadrón Suicida - 25%. Aunque su versión del villano mejoró con el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, DC pretende alejarse lo más posible del Snyderverse, así que es poco probable que veamos al actor regresando a ese papel. En cambio, con Morbius tiene la oportunidad de formar parte de una franquicia más accesible y, en teoría, menos problemática. Lo importante ahora es la reacción del público ante la historia, pues así sabremos si Sony está marcando o no un buen camino para estos personajes.

