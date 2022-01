Harry Potter: se revela el motivo por el cual Chris Columbus no dirigió El prisionero de Azkabán

Los fans de Harry Potter ya están celebrando los veinte años de la primera película y los festejos han aparecido por todos lados, así como algunas revelaciones importantes. A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, Chris Columbus compartió el motivo por el cual no quiso dirigir Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - 91%, probablemente la cinta más querida de toda la saga y que marcó un antes y un después en las adaptaciones cinematográficas. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Columbus ya había dirigido Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80% y Harry Potter y La Cámara Secreta - 82%, no obstante, Warner Bros. tenía otros planes para El Prisionero de Azkabán. El director Alfonso Cuarón fue elegido para tomar el nuevo mando y las cosas salieron realmente bien, mejor de lo que se esperaba en realidad. Algunos quedaron complacidos con el trabajo del mexicano, sin embargo, hubo quienes extrañaron el estilo infantil y etéreo de Columbus. Pero el estadounidense ofreció una explicación por su ausencia.

En pocas palabras, Chris reveló a The Hollywood Reporter que las grabaciones de La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta lo dejaron completamente exhausto, que el cansancio fue tal que temió por su salud; además, durante el rodaje no tuvo la oportunidad de pasar tiempo con su familia, así que por un tiempo vivió preocupado de no estar ahí para sus hijos. Warner Bros. liberó a Columbus de la carga y trajo a Cuarón para hacerse responsable de la tercera entrega, cineasta que ya había convencido a J.K. Rowling por su trabajo en La Princesita - 97%.

El Prisionero de Azkabán nos presenta el tercer año de Harry en Hogwarts, etapa en la que no sólo tiene un nuevo profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, también un nuevo peligro que amenaza su vida. El asesino Sirius Black ha escapado de la prisión de magos y quiere encontrar a Harry, pero los secretos en torno al evento son más grandes y profundos de lo nuestro protagonista imagina. La película llegó a salas de cine en 2004 con un estilo oscuro y neblinoso, completamente diferente a lo presentado por Columbus en las entregas previas, no obstante, la tercera película le dio madurez a los personajes y les permitió ver el mundo de una manera muy diferente a la infancia. Sin lugar a dudas, se trató de uno de los grandes aciertos logrados por Warner Bros. en aquel tiempo.

En estos momentos, ya se encuentra disponible Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts - 92%, el especial de la saga cinematográfica que todo mundo está viendo a través de HBO Max. Warner reúne a los actores más emblemáticos que dieron vida al Mundo Mágico para recordar aquella época; ahora que todos son adultos, resulta interesante conocer la perspectiva que ahora manejan de la serie de películas que cambió sus vidas para siempre, pues recordemos que varios de ellos jamás se habían desempeñado antes como actores profesionales.

Por otro lado, Warner sigue adelante con más historias del Mundo Mágico y muy pronto estrenará Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, película que continúa con las aventuras de Newt Scamander pero que nos contará más sobre la vida personal del gran mago que muchos años después protegió a Harry Potter con todas las herramientas a su favor. ¿Qué sorpresas nos tiene preparada la siguiente entrega de la nueva saga fantástico? Se estrena en cine el 8 de abril de 2022.

