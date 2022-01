The Flash: Gal Gadot habría revelado por accidente su aparición como Wonder Woman

Gal Gadot se encuentra entre las actrices más populares de la industria del cine de los últimos años. Su interpretación como Wonder Woman en diversas cintas de DC Films la han llevado a ser mundialmente reconocida, entre ellas Mujer Maravilla - 92%, Mujer Maravilla 1984 - 76%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Gadot ya se posiciona como la favorita de muchos fanáticos del personaje y de cómics en general. Gracias a su éxito, se predice que sus apariciones como la superheroína no han terminado y según rumores, la actriz volverá a usar la tiara dorada en la próxima cinta de DC, The Flash.

Al parecer, dentro de un video que Gadot compartió recientemente a través de su cuenta de Instagram, la actriz de 36 años habría dejado escapar algunas imágenes que revelan su participación como Diana Prince en otra cinta perteneciente a DC Films. Como tantas personas en el mundo, Gal celebró la víspera de año nuevo 2021 reflexionando sobre las experiencia que vivió a lo largo del año, y recopiló todo esto mediante fotos y videos en su teléfono. El reel de Instagram que Gadot hizo a partir de su colección de recuerdos, contenía muchos momentos divertidos, emocionantes y conmovedores, como el nacimiento de su tercera hija. Sin embargo, es posible que el pequeño video también haya revelado un gran spoiler sobre el cameo secreto de Wonder Woman. Te dejamos la publicación de la intérprete a continuación:

En el video se pueden apreciar una recopilación de momentos sobresalientes de cada mes del año. La revelación se encuentra en los meses de julio y agosto, pues en esta parte, Gadot comparte fotos ella en una silla de maquillaje preparándose para filmar algo. En la primera foto de julio, podemos ver a Gal en ropa de civil siendo maquillada por su equipo de estilistas y uno de ellos tiene en el cuello un gafete, cuyo cordón tiene impreso un logo muy distintivo del filme para el que trabaja. Los fanáticos de DC en redes no se demoraron en hacer sus investigaciones y, después de algunas comparaciones con otras fotos, descubrieron que, en efecto, Gal Gadot se estaba maquillando para filmar una escena en el set de la película The Flash.

Además, solo para confirmar lo que ya se sabía, en una de las imágenes mostradas en el mes de agosto, se puede ver a la actriz con el mismo equipo de maquillaje, pero esta vez se puede ver que está usando la tan característica tiara y par de guanteletes de la Mujer Maravilla. En dicha foto, Gadot está cubierta con una capa, con la intención de ocultar el traje, sin embargo se trató claramente de un intento fallido, pues estos elementos del traje se asoman.

Por si no fuera poca evidencia, la línea de tiempo mostrada en el reel de Gadot coincide perfectamente con las fechas de producción de The Flash. Warner Bros. y el director de la cinta, Andy Muschietti, comenzaron la filmación en abril, y a finales de junio las estrellas de The Flash, Ezra Miller y Michael Keaton fueron vistos en Londres para grabar en los estudios de sonido de WB. El momento más conveniente para que Gadot filmara sus escenas como WW sería durante el verano, y tal vez sea pura coincidencia, pero fue en esos mismos meses de la calurosa estación en los que se ve a la actriz en el set de la película siendo maquillada.

