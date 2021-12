Black Panther: Wakanda Forever | Doja Cat y The Weeknd se unirían al soundtrack de la película

Black Panther: Wakanda Forever es la secuela de Pantera Negra - 90% y tiene un estreno programado para noviembre del 2022. En estos momentos, la cinta está rodeada de controversia ya que no se sabe cómo exactamente es que continuará, pues como sabemos, el intérprete del famoso superhéroe, Chadwick Boseman, falleció en agosto del año 2020. Además de las especulaciones, no han salido a la luz detalles sólidos sobre la trama o los personajes que regresarán, sin embargo hace poco salió a la luz nueva información acerca de los artistas que formarán parte de la banda sonora del filme y por lo visto se trata de personalidades grandes de la industria musical en la actualidad.

Entre los artistas considerados y que en este momento están sosteniendo conversaciones para escribir nueva música para Black Panther: Wakanda Forever están Doja Cat y The Weeknd. La banda sonora de este nuevo largometraje de Marvel Studios pretende superar al soundtrack de Pantera Negra de 2018. El rapero, compositor y productor de discos de origen estadounidense, Kendrick Lamar, fue productor ejecutivo y comisario del álbum para la primera película, que contó con el sencillo de la banda sonora nominado al Grammy y al Premio de la Academia "All the Stars" con SZA, "King's Dead" y "Pray For Me" de The Weeknd. Los artistas que aparecen en el primer álbum incluyen a 2 Chainz, Swae Lee, Jorja Smith, Khalid, Schoolboy Q y Travis Scott.

De acuerdo con Metro UK, Marvel Studios ha finalizado la historia de Black Panther 2 y ahora se encuentra en pláticas con los artistas para que comiencen a escribir canciones con la trama en mente. La famosa rapera, cantante y compositora estadounidense, Doja Cat, quien interpretó "Boss Bitch" para Warner Bros. y la adaptación de DC Comics Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, es una de las celebridades consideradas para unirse al proyecto. Otros artistas nombrados en el informe incluyen a Giveon, Brent Faiyaz, Solange y The Weeknd., cuyo éxito "Pray For Me" apareció en Black Panther y alcanzó el puesto número 7 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Metro dijo lo siguiente a una fuente anónima:

Doja Cat es una de las artistas que está lista para ser parte de la banda sonora debido a su herencia sudafricana. The Weeknd, Solange y Stormzy también están siendo considerados, ya que los productores quieren una amplia gama de artistas de gran éxito para hacer esta banda sonora más grande que la primera.

Las ideas para una segunda entrega de Pantera Negra comenzaron después de su lanzamiento en 2018. Ryan Coogler negoció regresar como director en los meses siguientes, y Marvel Studios confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela a mediados de 2019. Los planes para la película cambiaron radicalmente cuando la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, murió de cáncer de colon en agosto del 2020. Después del trágico fallecimiento, Marvel decidió no volver a poner al personaje en otra película, rechazando hacer otro cast para T’Challa.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, anunció que en Black Panther: Wakanda Forever se honraría el legado de Boseman y no se elegiría a otro intérprete para continuar con el papel del superhéroe. Sin embargo, no muchos seguidores del protagonista de la cinta estuvieron de acuerdo, pues los fanáticos declararon que les gustaría honrar la memoria del difunto actor de otra manera: haciendo que el amado personaje de Chadwick viva dentro del MCU.

