Sony incluye Cazafantasmas de 2016 en el box set de la saga tras quejas del director

Cazafantasmas - 73%, la película que llegó en 2016 como un reinicio de la franquicia a cargo del director Paul Feig, no tuvo las mejores críticas y fue considerado un completo fracaso en taquilla. Al parecer esto dejó una muy mala impresión en Sony Pictures, pues cuando se anunció que un nuevo Box set oficial de la franquicia de Ghostbusters estaría a la venta, la compañía decidió no incluir el reboot de 2016 en el paquete. Después de enterarse del asunto, el director del filme que fue excluido tomó las redes sociales para expresar su inconformidad ante esta injustificada decisión. Ahora, al parecer el reclamo de Feig rindió frutos, pues Sony ha llegado a la resolución de integrar la película al set.

Cazafantasmas llegó como un reinicio de la franquicia de Los Cazafantasmas - 97% de 1984, sin embargo no obtuvo la recepción que se esperaba con el público. Como resultado del fracaso que tuvo este filme, Sony tomó la decisión de tener un reinicio por segunda vez con Ghostbusters: El legado - 88%, que se lanzó a principios de este año. Las pésimas reacciones que obtuvo Cazafantasmas llevaron a la cinta a tocar fondo, siendo considerada lo peor del cine de aquel año.

La historia del largometraje sigue a cuatro mujeres que comienzan un negocio de cazafantasmas en la ciudad de Nueva York y, como parte de su nueva y alocada profesión, tienen que salvar la ciudad en el proceso. El filme sufrió de críticas negativas incluso antes de que llegara a las salas de cine debido a sus protagonistas femeninas, además fue bombardeada en sitios de crítica de cine con numerosos comentarios desaprobatorios, incluso se informó que se el elenco llegó a recibir amenazas de muerte. La película se erige como un ejemplo de la misoginia que infecta la cultura pop, pues ya se había considerado como una falla de siquiera darle la oportunidad en la pantalla grande.

CBR.com dio la noticia de que Cazafantasmas de Feig si llegaría al Ghostbusters Ultimate Collection el próximo año. En un principio, Sony tenía planeado incluir las dos primeras cintas de Los Cazafantasmas, Ghostbusters: Afterlife, horas de imágenes especiales y algunos detrás de cámaras. Gracias a que la compañía escuchó la crítica de Feig, la película se incluirá en una descarga digital para los fanáticos que compren las ediciones físicas y digitales de la colección que será lanzada en febrero de 2022.

Las reacciones ante la llegada de Cazafantasmas en 2016 fueron claramente sexistas y crearon una fuerte controversia tras el estreno de la película. Es cierto que las críticas por parte de los especialistas fueron en su mayoría positivas, sin embargo, los comentarios de repudio del público fueron los que se encargaron de hacerla pasar como algo negativo. Sony se tomó muy en serio cada comentario despectivo y por supuesto que el no incluirla en el box set no era ningún descuido: la realidad es que no querían dañar las potenciales ventas de la compilación.

Por otro lado, el Ghostbusters Ultimate Collection sí incluye Ghostbusters: El legado, la reciente secuela de la segunda película que obtuvo ganancias estables en taquilla. La historia nos presenta a una madre soltera y a sus dos hijos, quienes llegan a un pequeño pueblo, mientras descubren su conexión con los Ghostbusters originales y el legado secreto que dejó su abuelo. La película reunió a famosas estrellas de la industria de Hollywood como Paul Rudd, Finn Wolfhard y Mckenna Grace, además, nos trae de vuelta a algunos de los protagonistas clásicos de las películas de los años ochenta. Por supuesto que este es el inicio de una etapa completamente nueva para los Cazafantasmas y se esperan más y mejores secuelas en el futuro.

