Spider-Man: Sin Camino a Casa es una de las 10 mejores películas del año según la crítica

Las cosas salieron muy bien para Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% desde el primer día y los éxitos continúan llegando. De acuerdo con el Top 100 de las mejores películas de 2021 hecho por Rotten Tomatoes, la aventura reciente de Spidey se ubica en una de las primeras diez posiciones, destacando como uno de los estrenos más significativos del año. Sony lo vuelve a hacer en grande con el Hombre Araña, demostrando que posee los derechos del personaje en la pantalla por las razones justas. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Las cosas se pusieron muy complicadas para Peter Parker en No Way Home. The Daily Bugle reveló su identidad bajo la máscara y el mundo entero se puso en su contra. El adolescente pidió la ayuda de Doctor Strange con un hechizo especial que hiciera olvidar a todos su nombre pero terminó atrayendo a múltiples personajes del multiverso relacionados con Peter Parker, dando sentido a una de las aventuras más espectaculares que hemos observado para el Hombre Araña en la pantalla grande. La influencia e impacto ha sido tan grande que Rotten Tomatoes le ha concedido un sitio de honor en su lista especial.

De acuerdo con el sitio web, Spider-Man: Sin Camino a Casa es la cuarta mejor película de 2021, siendo superada por Nomadland - 100%, Judas y el Mesías Negro - 100% y El padre - 100%; por otro lado, deja atrás a En el barrio - 95%, El poder del perro - 98% y CODA: Señales del corazón - 93%. Los fans del cine de superhéroes regresan para vencer con la película más taquillera del año, ahora considerada como uno de los mejores productos en los últimos doce meses. Sony puede estar segura de que ha entregado al público una cinta que para siempre se quedará con sus fanáticos, marcando a generaciones jóvenes y maduras por igual.



Tal vez algunos no estén de acuerdo con la decisión tomada por Rotten Tomatoes, sin embargo, no podemos negar que el impacto cultural de Spider-Man: No Way Home ha trascendido fronteras. Pero esta no es la única historia del Hombre Araña que se mantendrá vigente por un tiempo. El año entrante veremos en salas Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, la continuación de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% que pondrá a Miles Morales en nuevos peligros, conociendo a más Spideys y presentando a un villano mucho más grande y poderoso que Kingpin; al menos ya sabemos que recibirá ayuda de Spider-Gwen y Spider-Man 2099, ¿quién más se unirá a la pelea?

Por otro lado, el encanto de Spider-Man: No Way Home se debe a su personajes estelares, entre ellos los Hombres Araña que regresaron luego de un tiempo en el olvido. Por su interpretación como Peter Parker, ahora los fans quieren una The Amazing Spider-Man 3 para Andrew Garfield y están haciendo todo en sus manos para lograrlo. El público quiere ver un final feliz para la atormentada encarnación del superhéroe, su combate con un alien y la llegada de Mary Jane a su vida, ¿será posible que Sony haga caso a los hashtags y tendencias de las redes sociales?

Mientras tanto, Marvel Studios se prepara para tener un año completamente asombroso. En camino se encuentran Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, cintas que prometen convertirse en algunos de los hits más grandes de 2022, extendiendo la historia de sus protagonistas e introduciendo a nuevos personajes que serán muy importantes para los eventos del futuro. Una amenaza multiversal se acerca y necesitamos a todos los superhéroes posibles.



