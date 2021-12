J.K. Rowling se retracta: hay muchas identidades de género

¿No que no? Luego de meses de ser el centro de una polémica por su discurso de odio, la escritora J.K. Rowling parece aclarar lo que piensa sobre las personas trans. En el pasado, publicó un extenso “ensayo”, en el que, entre muchas otras cosas, explicaba su postura de que el sexo debería ser la base de la identidad de una persona, pero ahora parece aceptar que, como dicen los expertos de la medicina y psicología, hay una distinción entre el sexo y la identidad de género.

No te pierdas: Los Secretos de Dumbledore: Mads Mikkelsen debuta como Grindelwald en tráiler de Animales Fantásticos 3

En una nueva serie de tuits, J.K. Rowling compartió un artículo que, curiosamente, parece validar sus ideas transfóbicas titulado “La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con J.K. Rowling en que sólo hay dos géneros”. Ante ese encabezado, ella aclaró que ella está de acuerdo en que existen identidades de género que no se limitan a ese paradigma binario (hombre y mujer). Estas fueron sus palabras:

Pequeño, pero importante detalle: jamás he dicho que hay sólo dos géneros. Hay muchas identidades de género. La cuestión al centro de este debate es si el sexo o la identidad de género debería estar en la base de las decisiones para proteger, proveer servicios, establecer categorías deportivas y otras áreas en las que las mujeres y niñas tienen actualmente derechos legales y protecciones. Usar las palabras ‘sexo’ y ‘género’ de forma intercambiable, sólo entorpece el problema de este debate.

Small but important point: I’ve never said there are only two genders. There are innumerable gender identities. 1/3 https://t.co/szCHOwoP4i — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 29, 2021

The question at the heart of this debate is whether sex or gender identity should form the basis of decisions on safeguarding, provision of services, sporting categories and other areas where women and girls currently have legal rights and protections. 2/3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 29, 2021

Using the words ‘sex’ and ‘gender’ interchangeably obscures the central issue of this debate.



If you’re interested in what I actually said, see https://t.co/zRoACFakEn (in which I literally say ‘trans lives matter’ and ‘trans rights are human rights.’)



3/X — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 29, 2021

En ese último tuit, la autora vuelve a referir a su supuesto ensayo sobre el tema mismo en el que jamás hizo mención de la identidad de género, sino énfasis en el sexo. Sus más recientes declaraciones siguen mostrando una clara incoherencia sobre lo que realmente piensa de la validez de la identidad trans. Si, como parece decir en estos tuits, reconoce la diferencia entre sexo y género, entonces no cabe excluir, como ha propuesto en ese texto que inició todo el escrutinio, a las mujeres trans de espacios y protecciones para mujeres, porque son mujeres independientemente de su sexo. De ahí que haya una diferencia entre esas dos categorías.

Esa misma disonancia está presente en su “ensayo”. En una parte, por ejemplo, critica que a las personas se les reduzca a sus genitales y llama misógino el usar términos como “personas con vulva” o “menstruadores” (términos que se usan en la medicina para incluir a mujeres, hombres trans y personas no binarias), pero por el otro insiste en que también es “produndamente misógino” creer que la feminidad no reside en el sexo. La escritora parece no tener en claro si una mujer se define o no exclusivamente a partir de sus genitales. Ya que si es así, en su opinión, y reducimos a eso su experiencia, entonces se está siendo misógino, pero si no es así, y las mujeres trans son mujeres porque no se puede reducir su identidad a su sexo, entonces también se está siendo misógino.

Te recomendamos: ¿Voldemort, eres tú? J.K. Rowling dice que los que la critican son muggles

Lo que deja completamente de lado es que, en primer lugar, las personas trans no niegan que el sexo es real y que, en tanto que ser mujer es una identidad de género, una de las muchas que ella dice reconocer, y no es poseer un conjunto específico de genitales, las mujeres trans también tienen derecho a los derechos de las mujeres y, evidentemente, a derechos humanos por ser seres humanos. ¿Cómo se explica a sí misma la contradicción de entender la diferencia entre identidad de género y sexo sin que eso implique incluir a las personas trans como hombres y mujeres? Bueno, pues desde miedos irracionales como el que estamos empujando a los niños a ser trans (cuando en realidad se hace lo contrario y se obliga a todas las personas a ser cisgénero desde que se les asigna un género al nacer) y que hombres malvados se escudarán como mujeres trans para ser abusivos (como si las personas trans tuvieran permiso legal para violentar a otros). Ambas ideas transfóbicas que denuncia en su “ensayo”.

Seguramente escucharemos más de ella en estos días ya que se sabe que declinó una invitación para aparecer en Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts - 92%, la reunión del elenco de la saga, pero se ha confirmado que aparece en fragmentos de una vieja entrevista que se editaron junto al resto del material. Pueden ver ese especial, este primero de enero en HBO Max.

Continúa leyendo: Aprende, Rowling: Lynda Carter pide usar la fama para promover respeto a personas trans