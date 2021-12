House of the Dragon: George R.R. Martin promete que será oscura y que no decepcionará

Para cuando House of the Dragon llegue a HBO y HBO Max, habrán pasado tres años desde el divisivo final de Game of Thrones - 59%. La serie que elevó la televisión a un espectáculo de nivel cinematográfico continuará con más historias de su fantástico mundo. La primera de ellas será una precuela basada en la ascendencia de la Casa Targaryen y el autor de las novelas que lo comenzaron todo, George R.R. Martin , promete que no será una decepción.

A través de una entrada en su blog, el escritor George R.R. Martin habló sobre House of the Dragon. El motivo fue que la serie tomó el primer lugar en la lista de IMDb como el show más esperado de 2022. Ante esa noticia, el autor de la saga de Canción de hielo y fuego reveló que ya ha visto un corte en bruto del primer episodio de la precuela y que es todo lo que esperaba y más. Dice que los fans hacen bien en estar emocionados:

Debo confesar que me quedé sorprendido al leer que el show más anticipado, según IMDb, es House of the Dragon. Esa es una gran lista de liderar. ¿La nueva serie de Tolkien en Amazon, Sandman de Neil Gaiman, los shows de Marvel, los shows de Star Wars? Yo estoy esperando con ansias House of the Dragon, en caso de que se lo pregunten.Ok, yo no puedo ser objetivo. Y sé que muchos de ustedes la verán. También, no le digan a nadie, pero he visto un corte del primer episodios. Lo amé. Es oscuro, poderoso y visceral, justo como me gusta mi fantasía épica.

Tal como lo menciona el buen Martin, no es nada fácil encabezar esa lista de shows cuando la televisión se ha vuelto un evento tan importante como el lanzamiento de las películas de las franquicias mejor establecidas. Dado que Game of Thrones - 59% fue el show más visto y pirateado durante una década, no es una sorpresa que su precuela tenga a gran parte de los fans esperando ver qué resulta de ella y si puede recuperar el furor por ese universo.

House of the Dragon, como seguro ya saben, está ambientada varios siglos antes de la serie original. Seguirá la historia de una disputa entre la real Casa Targaryen por la línea de sucesión al trono. Estará basada en algunos de los hechos que Martin narra en el libro Fuego y sangre, en los que explica la historia de esa familia desde la conquista de Westeros a manos del rey Aegon y sus dos hermanas (con ayuda de sus tres dragones).

El nuevo programa es apenas uno de varios spin-off que se han ordenado de la serie original. Hasta ahora, se sabe que también se está desarrollando uno sobre Dunk and Egg. No obstante, House of the Dragon debió sorprender a los ejecutivos de HBO desde el incio, porque recibió una orden directa a serie. La confianza de ellos y el autor podrían indicar que de hecho tienen algo muy especial en camino.

Todavía no hay fecha de estreno para House of the Dragon, pero es posible pensar que la veremos en HBO Max antes del verano o justo con al comenzar esa temporada del año como lo hacía su antecesora. Es uno de los títulos estelares de la plataforma para 2022, pero como bien menciona Martin será apenas uno de varios shows que planean tenernos frente a la pantalla durante los siguientes doce meses.

