Peacemaker: tráiler supera reproducciones del Snyder Cut y House of the Dragon

El escuadrón suicida - 91% de James Gunn es una película llena de idiotas, pero un idiota reina supremo: Peacemaker, interpretado por John Cena, un hombre con un atuendo ridículo y una pistola absurdamente grande que no duda en hacer cualquier cosa por obtener la paz, incluso si eso significa para él que se debe derramar sangre. Peacemaker también es la estrella de la primera serie de televisión que se deriva de una película live-action de DC, la cual llevará por título el nombre del personaje y se estrenará a través de HBO Max. Sin embargo, algo que nadie imaginó es la expectativa del público, que ha visto el tráiler de la serie más veces que los que lanzó la compañía para promocionar La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y House of the Dragon.

En el primer tráiler, que se estrenó en el evento DC FanDome de 2021, Peacemaker vuelve a la vida para conocer a un equipo de nuevos agentes (y otros que ya conocimos en la película) que necesitan su ayuda para eliminar a los malos. Esa es prácticamente la configuración de esta producción y, a partir de ahí, el caos total. Las escenas compartidas en el tráiler incluyen a Peacemaker y su nuevo amigo Vigilante haciendo explotar botellas cerca de sus regiones inferiores, discusiones sin sentido y un ¿tierno? momento en el que nuestro antihéroe recibe un abrazo de un águila calva.

Ambientada después de los eventos de la película El escuadrón suicida, el programa encuentra a Peacemaker siendo reclutado para evitar el tiempo de prisión (nuevamente) matando personas. Entonces, básicamente lo que estaba haciendo por Amanda Waller en la película, pero considerablemente más audaz, y de una forma en que los agentes involucrados lo consideran un castigo por tener que lidiar con alguien tan idiota como él. De seguro recordarán la mala impresión que tuvieron algunos de ellos cuando vieron en la escena post-créditos del filme que el personaje seguía con vida.

Tras el éxito que tuvo el primer trabajo de James Gunn para la franquicia del Universo Extendido de DC, al menos como adaptación, es posible creer que su nueva aventura será otro triunfo. El cineasta ha dirigido la mayoría de los episodios que llegarán a HBO Max a inicios del próximo año y al tener a la misma persona encargada de continuar con el desarrollo de una figura tan compleja en este universo, solo podemos esperar que las cosas tomen el curso correcto.

Es muy impresionante saber que el tráiler de Peacemaker continúa sumando reproducciones en YouTube, y hasta el momento de esta nota ha llegado a los 16 millones de vistas. Esto lo coloca por encima del tráiler de House of the Dragon, la siguiente adaptación de HBO a una de las obras de George R.R. Martin , que por ahora tiene 13 millones de reproducciones y al segundo tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder que tiene 11 millones en total.

El director compartió un tuit donde menciona lo increíble que es saber que el adelanto de la serie ha sido visto tantas veces en Internet:

El tráiler de #Peacemaker en @hbomax - 16.5 millones de visitas en dos semanas, bastante increíble. @DCpeacemaker

No cabe duda que se trata de una cifra bastante interesante puesto que demuestra el interés por el nuevo paso que dio el estudio con la película dirigida por James Gunn, que se confirmará con la serie que actúa como spin-off de esa producción. Aunque El escuadrón suicida no llevó a mucha gente al cine, en parte por la pandemia, el lanzamiento simultáneo en HBO Max y los comentarios recibidos por Escuadrón Suicida - 25% en su momento, a lo que también podría sumarse la controversia por la forma en la que el estudio trató a David Ayer, permanecerá como un fracaso de taquilla y eso no hay quien pueda negarlo.

Aún así, Peacemaker no cuenta con una aceptación al nivel de Liga de la Justicia de Zack Snyder, tanto en fanaticada como en las vistas de sus primeros tráilers en YouTube. Muchos estaban esperando que el Snyder Cut se hiciera realidad, y cuando sucedió todos corrieron a ver su primer tráiler, el cual tiene un total de 29 millones de reproducciones, totalmente alejadas de las que tiene el de la nueva serie basada en el cómic de DC.

