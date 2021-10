Dune: Denis Villeneuve explica el diseño de los ornitópteros

A pesar de las nefastas predicciones de lo contrario, Duna - 75% ha tenido éxito en la era de la reorganización de lanzamientos cinematográficos después (y durante) la pandemia. La película logró algo aparentemente imposible: hacer que los estadounidenses volvieran a las salas de cine y hacer que la gente se interesara en HBO Max al mismo tiempo, teniendo un éxito en partes iguales. Lo hizo con la ayuda de las actuaciones principales, una oscura y premonitoria sensación de misterio, y simplemente la escala pura y épica de toda la producción. Al mismo tiempo, el director Denis Villeneuve hizo algo realmente extraordinario.

Finalmente alguien acertó en detalles importantes donde otras adaptaciones de la novela de Frank Herbert habían fallado. Está, por ejemplo, el hecho de que esta versión se deshizo de los exagerados monólogos internos de la obra original o que Villeneuve elevó el protagonismo de sus personajes femeninos, pero también hay otro pequeño -gran- triunfo del cineasta a cargo de la tarea de adaptar una novela que parece imposible: finalmente consiguió trasladar a los asombrosos aviones de combate libélula de Dune, conocidos como ornitópteros (a veces llamados tópteros solamente) a la pantalla grande.

Estos aviones son una de las joyas pasadas por alto de la novela original de Herbert. En el contexto de la década de 1960, cuando se publicaron las primeras historias y novelas de la saga de ciencia ficción, tienen un sentido absoluto. Por supuesto, la humanidad dejará atrás la torpeza de los aviones y helicópteros tradicionales, pensaron los expertos en ficción de la época. Son el transporte insignia de la Casa Atreides, y también son célebres los proyectos y descripciones de este tipo de máquinas que realizó Leonardo Da Vinci cerca del año 1500.

Warner Bros. tomó la decisión correcta al contar con Villeneuve a cargo, quien tiene gran experiencia en el género y la construcción de mundos. Él personalmente ama el proceso que se lleva a cabo para crearlos, pero sobre todo el desafío de llevar una historia clásica a la pantalla y a la vez traer algo diferente. Por ese motivo, el cineasta prefirió centrarse por completo en la novela y las descripciones que hizo el autor de cada locación, objeto y personaje que aparece en la historia.

Lo bueno es que tuvo mucho tiempo para realizar el trabajo y el estudio no lo apresuró; quizás porque ya tiene suficientes (malos) ejemplos como para saber que en ocasiones es la presión del estudio lo que se traduce en fracasos.

Los ornitópteros de Dune

En la mente de Villeneuve, ningún vehículo en el universo de Dune era más importante que el Ornitóptero. Una fusión del reino mecánico y animal juega un papel muy importante en la historia, y las vívidas descripciones de la misma en la novela han estado en los sueños de Villeneuve desde una edad temprana. No solo acertó en su diseño, sino que ha recibido comentarios de los fans de la novela que aseguran que se ven mucho más increíbles de lo que imaginaron al leerla. En un video para IGN habló sobre el trabajo que hizo en el diseño de las naves:

Trabajé al principio con mi artista de guiones gráficos, Sam Hudecki, donde hicimos toneladas de bocetos. Por ejemplo, los ornitópteros, ¿cómo se acercarían a una máquina que se describe en el libro como una máquina voladora que tiene alas, como un pájaro aleteando en el aire? Soñaba con tener esa forma inspirada en una libélula, que fuera musculosa y se sintiera realista, y cercana al espíritu de un helicóptero. Para mí era importante que todos los vehículos obedecieran las leyes de la naturaleza, la gravedad y la física, y que no parecieran vehículos de fantasía, sino algo más cercano a la ciencia ficción, a la ciencia, y todo ello basado en el libro. Hay algo muy retro-futurista, porque el mundo es analógico. Es algo que me encanta profundamente, la idea de que estamos lidiando con un mundo de ciencia ficción donde no hay computadoras y donde la única inteligencia a bordo es el cerebro humano. Ese triunfo del espíritu humano es algo que está en el corazón mismo de Dune. Intentamos mantener esa realidad en el diseño de las máquinas.

Teníamos varios ornitópteros que se construyeron a tamaño completo, porque necesitábamos que algunos de ellos estuvieran en Hungría, algunos de ellos en Jordania. Estaban destinados a ser prácticos. Dentro de la cabina era funcional. Pudimos abrir las puertas de la cabina, la puerta trasera siempre fue mecánica. El único problema que tuvimos con los ornitópteros es que debido a que estaban destinados a recibir a mucha gente adentro, eran extremadamente pesados. Creo que si mi memoria es buena, son 11 toneladas. Llevar esas máquinas al desierto fue un gran desafío. Tuvimos que usar un Antonov, que es el avión de carga más grande disponible en la Tierra, para llevar esos ornitópteros a Jordania, y luego moverlos con las enormes grúas al desierto para colocarlos en la posición adecuada. Fue un poco doloroso, pero bastante gratificante verlos en posición en el desierto.

