Jason Momoa da positivo a Covid-19 y se suspende el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom

La carrera de Jason Momoa parece estar en su mejor momento, luego del éxito de Aquaman - 73% en 2018, millones esperan con ansias la secuela, pero antes de que ésta llegue, ya lo podemos ver en Duna - 75%, de Denis Villeneuve, actualmente en cines. Sin embargo, algo inesperado provocará un retraso en el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom: el actor dio positivo a Covid-19.

También te puede interesar: DC FanDome: Aquaman and the Lost Kingdom lanza un detrás de cámaras

De acuerdo con The Sun (vía Los Angeles Times), Momoa recibió el diagnóstico en el set de la segunda entrega de Aquaman, en el Reino Unido, e inmediatamente fue aislado y puesto en cuarentena para evitar contagios. Afortunadamente él no ha presentado síntomas, los que están sufriendo son los productores y responsables de la película, así lo confirmó una fuente cercana al medio:

Jason está bien afortunadamente y ahora se está aislando después de obtener una prueba positiva. Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación. Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad.

La misma fuente dijo que los involucrados en la producción esperan la pronta recuperación del actor, para continuar con el proyecto que tanto les apasiona. Momoa, por su parte, declaró hace poco que ha tenido varios achaques de salud durante el rodaje, pues a su edad (42 años) ser un superhéroe puede ser algo muy demandante.

También lee: Dune: Jason Momoa está impresionado por la película y dice que ya la vio 3 veces

Este 2021 muchas personas ya están vacunadas contra el Covid-19 y ello ha servido para dar seguridad y que la gente tenga menos temor que el año pasado. No obstante, es muy importante no bajar la guardia, ya que incluso con la vacuna hay casos que se complican y pueden llevar a la muerte. La industria del cine no puede volver a ser la misma después de la pandemia que nos afectó en 2020, y por esa razón hay muchos protocolos de seguridad que mantienen los sets bien vigilados.

Aquaman and the Lost Kingdom continuará con las aventuras del superhéroe submarino que fue presentado en diciembre de 2018 en Aquaman. A pesar de que el personaje tuvo su introducción oficial al universo cinematográfico de DC en Liga de la Justicia - 41%, la cinta en solitario dirigida por James Wan es la que verdaderamente catapultó a Arthur Curry para convertirse en una estrella a nivel mundial, y no podemos dejar de mencionar a su interés amoroso, Mera, interpretada por la polémica Amber Heard.

En el pasado evento DC FanDome, se nos presentó un detrás de cámaras de la cinta, y todo indica que se trata de una producción tan ambiciosa, o incluso más, que la primera. Aquaman and the Lost Kingdom tendrá de regreso a Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Vulko, Patrick Wilson como Orm, y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta.

El universo cinematográfico de DC, mejor conocido como Universo Extendido de DC, o DCEU, tiene varios proyectos en desarrollo, entre los que destacan los largometrajes Shazam! Fury of the Gods, The Flash y Black Adam, así como series para HBO Max de Batgirl, Blue Beetle y Black Canary. En la DC FanDome también se lanzaron algunos avances de lo nuevo que traerá el DCEU, y el esperado tráiler de The Batman , cinta independiente de la franquicia que también ha generado muy altas expectativas por tener como director al talentoso Matt Reeves, y como protagonista a Robert Pattinson, quien saltó a la fama por su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo.

Aquaman and the Lost Kingdom está programada para llegar a los cines en diciembre de 2022.

No te vayas sin leer: Razones por las que una película en solitario de Mera podría ser un gran éxito