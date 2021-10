Cazafantasmas: Jason Reitman quiere que nuevas películas sean más diversas

Por más oficinas de cazadores de fantasmas de todo el mundo. El director Jason Reitman, hijo del cineasta Ivan Reitman, quien dirigió Los Cazafantasmas - 97%, habló sobre lo que le gustaría ver en el futuro dentro de la saga que creó su padre. Si bien el filme original tuvo lugar en Nueva York, este realizador sabe que los fantasmas no tienen fronteras y por eso le interesaría ver filmes con equipos de todas parte del mundo, es decir: una saga más diversa.

En entrevista con Insider, el director Jason Reitman, de Ghostbusters: Afterlife - 90%, habló sobre el papel de Cazafantasmas - 73%, de Paul Feig, en romper el techo de cristal en términos de abrir la mente de los espectadores a nuevas versiones de la fantasmagórica saga. Agregó que le agradece haber tenido esa visión y que él estaría interesado en ver toda clase de géneros, realizadores y elencos sumarse a la franquicia que ahora él retomó:

Cuando Paul [Feig] hizo su película, hizo lo posible por abrir las puertas. De repente, una película de Ghostbusters no tenía que tratar de esos cuatro hombres en Manhattan. Eso fue un gran momento. Quiero ver películas de Ghostbusters de todo tipo. Quiero ver películas de Ghostbusters de todos mis directores favoritos, que vengan de toda clase de culturas y de países diferentes. Paul hizo el trabajo pesado para que yo pudiera hacer esta película.

En caso de que no se hayan enterado, Ghostbusters: El legado es una secuela directa de la película original. Los protagonistas, interpretados por Mckenna Grace y Finn Wolfhard, son nietos de Spengler (Harold Ramis), uno de los cazafantasmas originales. La historia comienza cuando se mudan a una misteriosa granja en la que extraños temblores traen de vuelta a los espeluznantes espíritus que no se han visto desde los eventos que ocurrieron en Nueva York.

Aunque el reboot de 2017, el cual contó con un elenco totalmente femenino, no fue del agrado de la crítica o el público, eso no quiere decir que otras entregas de la franquicia no puedan contar con nuevos personajes o estar ambientados en diferentes lugares, como bien explica Reitman. Después de todo, este filme trata de adolescentes y muda a un pequeño pueblo el caos de los clásicos fantasmas.

Si nos dejamos llevar por las críticas y reacciones a Ghostbusters: El legado, es probable que Sony no deje ir la posibilidad de hacer más entregas. Con el furor, recién descubierto por Hollywood, del público por toda clase de historias y su poco interés en respetar un solo canon, habrá que ver si tras la tercera parte habrá espacio para una nueva película que no apueste tanto por la nostalgia de la original.

Ghostbusters: Afterlife - 90% llegará a salas de cine el 18 de noviembre y hasta ahora ha sido muy bien recibida por la crítica, la cual destaca el equilibrio para agregar nuevos elementos y respetar la original. Les recomendamos que, si van a verla, se queden hasta el final porque tiene dos escenas post-créditos. La película tendrá su premiere este fin de semana en el Festival de Cine de Morelia, en donde la presentará el propio Reitman, así que si andan por allá no duden en darse una vuelta.

