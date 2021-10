Brian Cox también critica a Tarantino, dice que es superficial y rimbombante

Brian Cox tiene una larga trayectoria dentro de la industria y ha trabajado con grandes directores como Michael Mann, Spike Jonze, Woody Allen, Wolfgang Petersen, y en series populares como Medici, Good Omens, Penny Dreadful - 78% y, actualmente, Succession - 86%, donde comparte créditos con Kieran Culkin, Alan Ruck y Sarah Snook. Este título es uno de los más fuertes en HBO y el estreno de la nueva temporada fue un éxito entre los fans y la crítica, quienes consideran que el guion todavía es de excelente calidad y el trabajo del elenco se mantiene impecable. Con tantos años de trabajo, no es raro que el actor decidiera publicar una autobiografía, lo interesante es que parece que aprovechó la oportunidad para quejarse de Hollywood y de varios de sus integrantes.

Cox nunca se ha conformado con un género y nunca se limitó a lo que Hollywood tuviera que ofrecerle. Así como participó en X-Men 2 - 86%, el actor también apareció en Trick 'r Treat - 85%, una cinta de terror independiente que se convirtió en una obra de culto; y no hay que olvidar que él encarnó primero a Hannibal en Manhunter - 94%, antes de que Anthony Hopkins popularizara al asesino caníbal. Pero el intérprete también es muy realista, y buena parte de los proyectos que aceptó los hizo por razones económicas y no porque le parecieran particularmente interesantes.

En enero, Cox publicará su autobiografía llamada Putting the Rabbit in the Hat y ahora que se están dando a conocer algunos detalles sobre el libro ya están naciendo las conjeturas y los chismes, pues parece que el actor tiene mucho que decir sobre las grandes personalidades de Hollywood. Por ejemplo, IndieWire publicó un adelanto donde critica a Johnny Depp y lo considera un intérprete sobrevalorado, que si bien no es malo, tampoco es nada espectacular. Aunque Cox nunca ha trabajado con Depp se sabe que hace años rechazó una aparición en Piratas del Caribe - 67%. Parece que esta opinión sobre Depp nació luego de ver El Joven Manos de Tijera - 91%, pues escribe que no tuvo que actuar en lo absoluto, y que no lo ha hecho desde entonces.

Otra filtración también revela que Cox no se sentía muy interesado por David Bowie como el resto del mundo, y lo consideraba un actor mediocre, pero al que respetaba por su labor en el mundo de la música. Ambos trabajaron en la serie británica Redcap. El actor también criticó a Steven Seagal y explicó que en la vida real es igual de ridículo que como se percibe en la pantalla grande.

Brian Cox trabajó en La Hora 25 - 78%, dirigida por Spike Lee, y donde compartió créditos con Edward Norton del que escribe:

Es un muchacho agradable, pero es un poco una molestia en el trasero porque se admira mucho a sí mismo como escritor y director.

El actor también admite que no le gustan las películas de Quentin Tarantino, pero trabajaría con él por el estilo tan particular que tiene para contar sus historias:

Encuentro su trabajo rimbombante. Todo es superficial.

Mecánicas de la trama en vez de profundidad. Estilo donde debería existir sustancia. Me salí de Pulp Fiction…dicho eso, si el teléfono suena, lo haría.

Al igual que el resto del mundo, Cox habla bien de Keanu Reeves, con quien trabajó en Chain Reaction, y considera que ha mejorado bastante con el paso de los años. Todos estos comentarios seguramente servirán como chisme una vez que se publique Putting the Rabbit in the Hat, con el que el actor de verdad quería ser honesto. En una entrevista con The Scottsman (vía IndieWire) comentó:

Creo que si vas a hacer algo así, tienes que decir la verdad. Dispara al diablo. Fue catártico, necesario. Para mí era importante porque llegué a cierta edad y quería ver ciertas cosas a la luz de mi propia experiencia y ser lo más sincero posible. Por supuesto, hay cosas que dejé fuera, y también, ¿he sido justo, particularmente con las increíbles mujeres en mi vida?

Brian Cox también aclaró que al escribir el libro pensaba en contar su verdad y luego temía que estuviera diciendo mentiras que ya no podía identificar como tal. Después de todo, en muchos casos han pasado años desde que vivió ciertas situaciones y tal vez no fueron como él las guardó en su memoria. También le preocupaba ser injusto o hasta agresivo con aquellos que nombra en su autobiografía, pero supone que este tipo de emociones no son tan raras cuando se habla de algo real.

