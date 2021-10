Jon Kent, el nuevo Superman, marcha contra el cambio climático en nuevo cómic

Hace unas semanas los fans de DC Comics se enteraron de que Superman, o más bien, la versión más reciente de Superman, saldría del clóset como bisexual, pues mantiene una relación con el reportero Jay Nakamura. El personaje es Jon Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane, y tomó el manto de Superman ya que su padre tuvo que ir a pelear una guerra fuera de este mundo. Ahora, en el cómic número 7 de Superman: Son of Kal-El, el superhéroe marchó junto a su novio y un grupo de jóvenes contra el cambio climático.

En la portada de Son of Kal-El #7, escrito por Tom Taylor con arte de John Timms, aparece Jon con un letrero que dice “huelga escolar por el cambio climático”, a su lado Nakamura sostiene otro que dice “Skolstrejk för klimatet”, que significa “viernes por el futuro” en sueco, y es el lema del movimiento estudiantil que inició la activista Greta Thunberg en 2018, y que dio la vuelta al mundo.

De acuerdo con Comic Book Resources, la lucha contra el cambio climático demuestra que Jon Kent heredará el puesto de su padre como defensor de la Tierra, mientras Clark lucha en el espacio contra amenazas extraterrestres. La imagen de la protesta también cuenta con Kaldur-Ahm, otro miembro LGBTQ de DC Comics, que formó equipo con Jon cuando estaba con los Jóvenes Titanes.

El cambio climático es un fenómeno provocado por el calentamiento global, y se refiere a cambios en el clima que no se producirían de forma natural. La Tierra suele calentarse y enfriarse, pero los ciclos eran más lentos, debido a la actividad humana y el exceso de gases de efecto invernadero, el planeta se está calentando más rápido. En los últimos años las personas han comenzado a tomar conciencia de este problema, y actores como Leonardo DiCaprio (El Origen - 86%, El Lobo De Wall Street - 78%, La Isla Siniestra - 68%) y Joaquin Phoenix, entre muchos otros, han luchado por concientizar al público, sin embargo, hay un largo camino por recorrer, y se necesitarán muchas más voces para que el mundo tome conciencia.

Desde cierto punto de vista, resulta gracioso que en un universo como el de DC Comics, los superhéroes con todo su poder y tecnología no puedan hacer algo realmente significativo para frenar el cambio climático; por otro lado, los cómics siempre han servido para inspirar a los seres humanos en el mundo real, y Superman golpeando a Hitler no era algo que tuviera sentido, pues él solo con sus poderes habría terminado la Segunda Guerra Mundial de haber querido, pero la finalidad no es que tuvieran sentido sus acciones, sino que los lectores se sintieran inspirados para pelear en esa guerra. Ahora la lucha es contra el cambio climático, y es algo que se agradece

Los temas "políticos" también han estado presentes en algunas adaptaciones de Superman, como podemos recordar en Superman IV, en Busca de la Paz - 12%, donde de aborda (aunque de una forma caricaturizada) el peligro de la Guerra Nuclear, y el superhéroe se deshace de todas las bombas nucleares lanzándolas al sol. En Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% se puso al Hombre de Acero como una figura mesiánica que es amada y repudiada al mismo tiempo, y algunos de sus detractores incluso marchaban protestando contra el "inmigrante ilegal".

Tal vez en futuras entregas del superhéroe se aborden temas como el calentamiento global, por el momento tendremos que conformarnos con los cómics. Sobre lo que depara al Hombre de Acero en el cine no sabemos nada, el actor Henry Cavill (Inmortales - 36%, El Hombre de Acero - 55%, Enola Holmes - 95%) interpretó al personaje en tres películas, pero si regresará o no, es un misterio, lo que sí sabemos es que Sasha Calle se unirá como Supergirl en The Flash.

