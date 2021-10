The Witcher: Netflix lanza el tráiler final de la segunda temporada

La segunda temporada de The Witcher llega este 17 de diciembre a Netflix, y para emocionar a los fans, la compañía ha publicado un emocionante tráiler final que nos muestra un poco de lo que veremos en los nuevos episodios protagonizados por Henry Cavill. La serie narra las aventuras de Geralt de Rivia, un brujo cazarrecompensas que se convierte en el protector de una niña muy especial llamada Ciri (Freya Allan).

Anteriormente ya habíamos tenido avances de esta nueva temporada, pero este último tráiler supera a los anteriores y nos deja con ganas de que ya lleguen los nuevos capitulos a la plataforma de streaming. The Witcher fue un éxito de audiencia y seguramente los fanáticos van a querer más temporadas, ya que hay muchas historias por contarse, derivadas de las novelas que inspiraron el show.

The Witcher se basa en la exitosa saga literaria escrita por Andrzej Sapkowski , escritor polaco que vio potenciada su popularidad tras el lanzamiento de los videojuegos de CD Projekt, y ahora con la serie de Netflix The Witcher - 67%. Los videojuegos fueron éxitos masivos de ventas y fueron reconocidos por la crítica; la saga está conformada por The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) y The Witcher 3: Wild Hunt (2015).