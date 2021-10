Jada Pinkett Smith se queja de su vida sexual con Will Smith y los fans del actor enfurecen

El año pasado Jada Pinkett Smith fue criticada con dureza por los fans de Will Smith, tras publicarse una charla que tuvo la pareja en Red Table Talk, donde ella confesó que en 2015, cuando se separaron en secreto (para evitar la atención de los medios), mantuvo una relación con el rapero August Alsina. A pesar de que se trató de algo en lo que los dos estuvieron de acuerdo, y no de una infidelidad, las redes sociales se volcaron contra la actriz, sobre todo al compadecerse por los ojos llorosos que puso Smith frente a las cámaras.

Ahora la polémica rodea de nuevo a la actriz, pues Pinket Smith volvió a hablar de sus problemas con su marido, específicamente problemas de la intimidad. En una Red Table Talk junto a Gwyneth Paltrow, la esposa de Will Smith dijo con todas sus letras que él ya no la satisfacía sexualmente cuando llevaban un tiempo casados (vía Uproxx):

Es difícil, de lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa [lo que necesitas], especialmente cuando se trata de sexo. Es como, 'Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente'. Eso es un gran error.

La vida privada suele ser de gran interés para los fanáticos de cualquier famoso, y pocas estrellas de Hollywood logran la hazaña de mantener su vida privada realmente privada. La mayoría suele ser consumida por la fama, y el acoso de fans y periodistas puede afectar de forma severa una relación sentimental. No sabemos lo que sentirá Smith tras hacerse públicos estos comentarios, pero sí sabemos cómo respondieron sus fans, aquí les dejamos algunos ejemplos:

Will pasando el rato, relajándose todo bien y luego aquí viene Jada.

Cajero: serán $ 5 señora Jada Pinkett Smith: DESPRECIO a mi esposo Will con la pasión ardiente de mil soles ardientes, tiene un pene pequeño, es molesto, nos engañamos el uno al otro, no es Tupac, es malo en el sexo y no me gustaba Hitch.

Jada cuando Will le pide una pizca de coochie [vagina].

Nadie : Jada: ‘Me pregunto cómo puedo avergonzar a este hombre este mes’

Todo lo que Jada ha hecho en su matrimonio ha sido en contra de su Will [juego de palabras porque will significa voluntad en inglés].

Jada Pinkett-Smith cada dos meses [realmente no me agrada ese tipo]

Nadie: Nadie en absoluto Ni un alma: Jada Pinkett, sin provocación: [Odio a mi esposo]

Will Smith: Por favor, Jada, no le cuentes a nadie nuestros asuntos. Jada Pinkett:

Will Smith cada vez que Jada Pinkett Smith comienza a hablar sobre su matrimonio.

Will y Jada necesitan ir por caminos separados. Llevan casados ​​25 años. Sus hijos han crecido. Tuvieron una buena racha. Ahora Will puede ir con Margot y Jada puede ir con el fantasma de 2Pac y todos pueden ser felices.

Will Smith es un actor muy querido, ya que tiene un gran carisma y ha aparecido en obras muy populares como el show cómico El Príncipe del Rap y las películas Dos Policías Rebeldes - 43%, Día de la Independencia - 60%, Hombres de Negro - 92%, y más recientemente, Escuadrón Suicida - 25%. Su actuación en King Richard - 90%, estrenada este año, está siendo elogiada por la crítica, pero un rumor apunta a que por no haberse vacunado contra el Covid-19, podría no ser nominado al Óscar a Mejor Actor, a pesar de que muchos consideran que se trata de la mejor interpretación que ha dado en toda su carrera.

