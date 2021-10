Amos del Universo: Revelación | Nuevo tráiler confirma que He-Man sobrevivió y da más poderes a Teela

Han pasado algunos meses desde el estreno de Amos del Universo: Revelación - 80% y Netflix ya tiene listo el avance de la nueva temporada. Adam, Teela y compañía vuelven para más aventuras y enfrentamientos contra el malvado Skelletor y Evil-Lyn, quienes continúan con la amenaza en Eternia. Gracias al tráiler liberado el día de hoy podemos descubrir que la protagonista femenina recibirá otros increíbles poderes que le permitan luchar contra los antagonistas. En los siguiente párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Cowboy Bebop: Serie de Netflix presenta su tráiler oficial

No es ningún secreto que Masters of the Universe: Revelation no fue completamente bien recibida por el público. Algunos fans quedaron decepcionados con el giro que los guionistas dieron a la historia y no tardaron en llenar la plataforma de Rotten Tomatoes con calificaciones negativas; por fortuna, son más los que sí se adentraron de buena gana en la aventura. Ahora que el nuevo tráiler se encuentra disponible en todas las redes y los comentarios son muy positivos. Puedes verlo a continuación.

Una nueva producción animada de He-Man era algo que los fans habían pedido durante años. Netflix complació a algunos con She-Ra y las Princesas del Poder, encantadora aventura que rescata al personaje de Adora y le concede un viaje completamente espectacular en Etheria. Pero la empresa no tardó en dar el sí a He-Man y fue gracias a la mano de Kevin Smith que tenemos la reciente serie junto a Adam y Teela.

Te invitamos a leer: Zack Snyder dice que Rebel Moon será como la introducción de Krypton en Man of Steel

Aunque la primera temporada recibió críticas mixtas (las negativas fueron en su mayoría de fans), Masters of the Universe: Revelation es un producto animado de calidad que arropa el suficiente potencial como para extender el viaje durante varias temporadas. Cuando los capítulos iniciales llegaron a Netflix en julio, muchos de los espectadores acusaron a la serie de “publicidad engañosa”, argumentando que habían tomado la imagen de He-Man para utilizarla como cebo, cuando en realidad la protagonista más destacada fue Teela. Es importante mencionar que la serie se llama Amos del Universo, es decir, ni siquiera incluye el nombre de He-Man en el título, por lo que se asume que Adam no es la figura central del argumento.

Durante los últimos años, Netflix se ha encargado de expandir su catálogo, abarcando todo tipo de ambiciosas franquicias que inevitablemente incrementan el consumo de la plataforma. Además de Revelation, la empresa estrenó en septiembre He-Man and the Masters of the Universe - 92%, una aventura en CGI con algunos de los personajes que ya conocemos y otros nuevos, concediendo un toque moderno a las figuras clásicas. Aunque el producto desborda un corte mucho más infantil y su tráiler fue muy mal recibido en agosto, las críticas son mucho mejores que las de Amos del Universo. Está claro que los fans de la marca tienen algunos puntos muy importantes para exigir, por ejemplo, que He-Man sea el héroe más importante de todos.

La segunda parte de Amos del Universo: Revelación, contará con los talentos que ya escuchamos en la anterior y que son ampliamente conocidos en Hollywood: Sarah Michelle Gellar vuelve como Teela, Chris Wood como He-Man, el siempre confiable Mark Hamill como Skelletor y Lena Headey como Evil-Lyn. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

La guerra por Eternia culmina en Masters of the Universe: Revelation, una serie animada innovadora y llena de acción que comienza donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas. Después de una batalla cataclísmica entre He-Man y Skeletor, Eternia se fractura y los Guardianes de Grayskull se dispersan. Y después de décadas de secretos que los desgarraron, depende de Teela reunir a la banda rota de héroes y resolver el misterio de la Espada del Poder perdida, todo en una carrera contra el tiempo para restaurar Eternia y evitar el fin del universo.

También puede interesarte: Warner Bros regresará a estrenos exclusivos en cines en 2022