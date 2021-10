Zack Snyder dice que Rebel Moon será como la introducción de Krypton en Man of Steel

A pesar de lo divisivas que son sus películas, pocos pueden negar que Zack Snyder es un director muy popular, y sus fans son muy fieles. Después de su debut, El Amanecer de los Muertos - 75%, su estilo de dirección, derivado de su experiencia previa haciendo videoclipcs, sorprendió a medio mundo con 300 - 60%, y después con Watchmen, Los Vigilantes - 65%. Su paso por el DC Extended Universe (DCEU) le dio algunas de las cintas más exitosas de su carrera, aunque también las más controvertidas. Sin embargo, ahora se encuentra trabajando con Netflix en producciones originales, una de las cuales será la aventura de ciencia ficción titulada Rebel Moon.

La primera película de Snyder en Netflix fue El ejército de los muertos - 78%, cuyo spin-off está muy próximo a estrenarse, El ejército de los ladrones - 70%. En el futuro, además de secuelas y spin-offs para este universo de zombies, el director quiere expandir su trabajo en la ciencia ficción con Rebel Moon, inspirada en Los Siete Samurais - 100%, de Akira Kurosawa, así como en el universo de Star Wars. La idea original de la cinta fue llevada como propuesta a Lucasfilm, antes de que Disney adquiriera la compañía, y pudo perderse en la noche de los tiempos, pero Snyder quiso resucitarla como una historia original y contó con el apoyo de Netflix.

Ahora, en entrevista con The Post Credit Podcast, Snyder dijo que Rebel Moon será como la introducción de Krypton en El Hombre de Acero - 55%, pero con esteroides. Esto es una buena noticia, al menos para todos los que disfrutaron de esa larga introducción en el planeta natal de Superman, donde vimos la rebelión del General Zod y cómo Jor-El envió a su hijo único hacia la Tierra, antes de la destrucción de su planeta (vía ScreenRant):

Zack Snyder says 'Rebel Moon' will be like the Krypton sequence in 'Man of Steel' "on steroids" 🌌🌙



"The beginning of ‘Man of Steel’ on Krypton has pretty big sci-fi elements, and that’s kind of what we’re doing in 'Rebel Moon', but on the biggest steroids I can give it.” pic.twitter.com/z9CioGiSz0