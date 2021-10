Tiembla, Chris Hemsworth: Will Poulter sorprende con súper músculos en nueva serie

Parece que el superhéroe más musculoso de Marvel ya no será Thor, ahora será Adam Warlock, personaje del que tuvimos un primer adelanto en 2017 con la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%. En los cómics originales, Adam Warlock era un ser humano “perfecto”, así que muchos fans recibieron con buenos ojos cuando los rumores apuntaban a que el atractivo Zac Efron lo interpretaría, pero se llevaron una sorpresa cuando hace poco se confirmó que sería Will Poulter.

Poulter es conocido por su participación en Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba - 50%, Maze Runner - Correr o Morir - 65%, Revenant: El Renacido - 82%, Black Mirror: Bandersnatch - 80% y Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%, entre otras. Aunque su rostro no encaje en los cánones de belleza tradicionales, podemos ver gracias a nuevas imágenes de la serie Dopesick que su cuerpo ya parece una escultura griega, o un superhéroe de Marvel, y rivaliza con los músculos de Chris Hemsworth.

Cuando el director James Gunn confirmó a Poulter como Adam Warlock para Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el actor respondió en Twitter con este mensaje “Gracias, James. Es un auténtico honor interpretar este papel y trabajar contigo. Estoy muy emocionado por empezar a trabajar”. Poulter originalmente iba a protagonizar la serie de El Señor de los Anillos de Amazon, pero dejó el proyecto hace casi dos años.

Aquí pueden ver algunas de las reacciones que ha generado la nueva musculatura de Will Poulter:

#Marvel you've done it again. #WillPoulter was always handsome looking to me but DAMN has he been bulking up for #AdamWarlock in #GuardiansOfTheGalaxy 😍😍😍. For real I wanna be cast in a movie just so I come out of it looking like this.

(From a recent show somone posted to me) pic.twitter.com/hQ89SvWSb7