Duna: Denis Villeneuve quiere adaptar Dune Messiah para completar su trilogía

Denis Villeneuve estrenó su adaptación de Dune este 21 de octubre en países americanos y el público ha quedado mayormente satisfecho con el resultado. Tal y como lo dice Chani en los minutos finales, esta cinta representa sólo el inicio de una saga potencial, y Villeneuve lo sabe muy bien. Durante una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el director canadiense-francés habla sobre sus intenciones con la historia de Paul Atreides, declarando que le gustaría hacer al menos tres películas de Dune. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Llevar Dune a la pantalla grande no ha sido tarea fácil para los cineastas que han aceptado la misión. De todos, Villeneuve es quien ha salido victorioso y el éxito se ve reflejado en taquilla; hasta ahora se han recaudado US $223 millones a nivel global y los números continúan subiendo. Lo cierto es que a Warner Bros. y a Legendary todavía les hace falta un largo camino para hacer de su película un completo hit de la industria; pero al menos los fans pueden sentirse tranquilos de que la secuela llegará en octubre de 2023.

Por su parte, Denis está encantado con la idea de hacer más secuelas para Duna - 75% y junto a EW habla sobre su meta de hacer al menos tres entregas más. La historia de Paul Atreides no abarca toda la saga de Dune pero sí necesita de una trilogía para narrar la aventura con satisfacción; Dune y El mesías de Dune requieren de un valioso trato, y probablemente Villeneuve es el único capaz de hacerles justicia en el séptimo arte. Aquí las recientes palabras del director:

Siempre imaginé tres películas. No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune, y Dune es una gran historia. Para honrarlo, creo que necesitarías al menos tres películas. Ese sería el sueño. Seguir a Paul Atreides y su arco completo sería bueno.

Hace un par de días, Legendary confirmó a través de sus redes sociales el desarrollo de Dune: Parte Dos, secuela que comenzará su rodaje el próximo año y que nos devolverá a los supervivientes de la masacre Harkonnen y Sardaukar. Vale la pena preguntarse si Denis Villeneuve tiene algún plan para Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune o Casa Capitular de Dune, las novelas que le siguen a El Mesías de Dune y pero que incluyen a otros personajes. Sólo el tiempo nos dará la respuesta y los fans la esperan con emoción.

Las franquicias son lo que mueven a Hollywood en estos momentos y Dune cuenta con lo necesario para convertirse en una amplia saga de varios años. Denis Villeneuve ya demostró sus capacidades para la ciencia ficción en La Llegada - 94% y Blade Runner 2049 - 88%, por lo que no podemos imaginar a un director mejor para las adaptaciones de Dune. La historia de Paul Atreides guarda algo muy especial en su interior, con comentarios que no sólo eran vigentes en 1965, todavía lo son en el presente. Si no has visto Dune, a continuación te presentamos nuestra sinopsis oficial:

Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto, la dama Jessica y el hijo de ambos, Paul Atreides, llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones.

