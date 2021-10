Resident Evil: Welcome to Raccoon City | Director explica por qué no quería un actor idéntico al Leon Kennedy del juego

Han pasado algunos años desde la última cinta de Huésped Maldito y ya es hora de que los fans tengan el reboot que merecen. Resident Evil: Welcome to Raccoon City pretende ser aquella película que todos los jugadores esperaban pero que tardó demasiado en llegar. A diferencia del trabajo de Paul W.S. Anderson, la nueva entrega incluye a los personajes originales de los títulos desarrollados por Capcom, entre ellos Leon S. Kennedy. A través de un nuevo clip liberado por Sony, el director Johannes Roberts habla sobre el policía novato, explicando los motivos por los cuales eligió a un actor que no se parece al personaje original.

Leon, Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield y Albert Wesker, son algunas de las míticas figuras que veremos en Resident Evil: Welcome to Raccoon City. La película nos devolverá a los inicios de la historia, cuando los experimentos de la Corporación Umbrella se salen de control y terminan causando estragos en la famosa ciudad. Avan Jogia, conocido por su trabajo en Victorious, fue escogido para el papel de Leon; Johannes comenta nuevos detalles interesantes del casting:

Para los fans, Leon es un héroe de acción, pero realmente quisimos volver al segundo juego original en donde es el tipo de héroe nerd y reacio. Era muy importante contratar al actor que pudiera traer a Leon Kennedy a la vida. No queríamos a alguien que luciera idéntico al del juego y que no tuviera una conexión emocional con él. [...] A lo largo de la película vemos a Leon convertirse en el personaje que los juegos muestran.

Por su parte, Jogia está muy contento con la cinta y comparte algunas palabras en el mismo clip: “Los fans quedarán muy felices con esta película porque extrae mucho de los videojuegos.” ¿El nuevo Leon será capaz de cumplir con las expectativas de los fans? Johannes declaró hace algunos días, en otro clip liberado por Sony, que Welcome to Raccoon City incluye ambiciosos detalles de los juegos originales, imágenes que no se les escaparán a los más fieles de los videojuegos clásicos, en especial de Resident Evil 2:

Cada cuadro tiene detalles de los juegos, desde la hamburguesa que el conductor del tráiler come, hasta el diseño del vehículo. Diseñamos la mansión y la estación de policía basándonos en el juego. Esta es una película de horror creada con amor por el juego.

Resident Evil, conocida en Japón como Biohazard, es una serie de videojuegos creada por Shinji Mikami y Capcom que adquirió popularidad en los años noventa. El primer juego (1996) es protagonizado por Jill Valentine y Chris Redfield, miembros del equipo élite policial conocido como S.T.A.R.S, quienes junto a otros integrantes son enviados a las afueras de Raccoon City para investigar una serie de extraños asesinatos, pero cuando son acechados por una manada de perros violentos terminan encerrados en la mansión Spencer, origen de un virus que revive a los muertos.

Resident Evil 2 (1998) nos presenta a Leon S. Kennedy y Chris Redfield, él llega a Raccoon City para tomar su nuevo puesto como policía, mientras que ella está en busca de su hermano. Pero tras los acontecimientos del primer juego la ciudad se ha sumido en el caos y ellos deberán hacer todo lo posible por sobrevivir, incluso enfrentarse a algunas armas biológicas andantes.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City se estrena el 24 de noviembre. A continuación puedes leer la sinopsis.

En Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City, el antiguo hogar en auge del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora una ciudad agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la empresa dejó a la ciudad en un páramo... con un gran mal que se gestaba bajo la superficie. Cuando se desata ese mal, un grupo de supervivientes debe trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de Umbrella y pasar la noche.

