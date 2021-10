Rust: asistente de director admitió que falló en revisar el arma antes del accidente

Los detalles sobre el fatal disparo que tomó la vida de la fotógrafa Halyna Hutchins se vuelven más trágicos conforme más información se revela. Nuevos documentos con las declaraciones de las partes involucradas en el tiroteo revelan que el asistente de director de la película admitió que no revisó que el arma estuviera vacía antes de entregarla al actor Alec Baldwin, quien habría disparado durante el ensayo de una escena en el set de la película Rust.

No te pierdas: Alec Baldwin se retira de la actuación tras el accidente en el rodaje de Rust

De acuerdo con Variety, se han podido obtener las declaraciones que hizo David Halls, el asistente de director de Rust, a los investigadores tras el accidente. Lo que se revela de su entrevista con los investigadores es que él admite que no revisó que la pistola estuviera libre de balas y que debió hacerlo. Según él, la pistola tenía tres casquillos (es decir, tiros sin proyectiles), pero no recuerda si la armera, Hannah Gutiérrez, hizo rodar el cañón del arma para mostrarle que no hubiera más.

Por su parte, Gutiérrez habría declarado a las autoridades que jamás hubo municiones reales en el set y que las tres armas que se estaban usando para la película se mantuvieron bajo llave en una caja de seguridad a la que muy pocas personas tuvieron acceso. La investigación ahora gira entorno a saber qué hacía la bala real que mató a Hutchins en la pistola y cómo es que ni la armera ni el asistente de director pudieron determinar que no era segura de usar.

Apenas el fin de semana surgieron viejas quejas en contra de Halls por previas instancias en las que había fallado en garantizar la seguridad del equipo en el set. El productor de la película Freedom’s Path reveló que lo tuvo que despedir cuando un arma se disparó inesperadamente en el set de ese título en 2019. Afortunadamente, nadie salió herido en esa ocasión. Otras fuentes dicen que hubo preocupaciones de seguridad y comportamiento inadecuado en la serie Into The Dark de Blumhouse TV, pero nada directamente vinculado a Halls.

Esta tarde, la oficina del sheriff del condado en el que ocurrió el accidente y la fiscal del primer distrito mantuvieron una conferencia de prensa para informar sobre el proceso de investigación. Ambos aseguraron que es demasiado pronto para saber qué pasó exactamente y que todas las partes están cooperando con ellos. La abogada dijo que no se ha descartado a nadie como posible imputado por los hechos, pero no hizo comentario sobre los cargos porque cree que hace falta más evidencia.

Te recomendamos: Rust: Nuevos informes señalan que el disparo sucedió durante el ensayo para filmar una escena

Un dato que se robó la atención fue que aseguraron más de 500 rondas de munición que se iban usar en la producción, entre las que se encuentran balas de fogueo, cartuchos falsos y posibles balas reales. La bala que acabó con la vida de la fotógrafa fue recuperada del hombro del director Joel Souza, quien también fue herido durante el accidente, y sigue siendo investigada por el equipo forense, aunque el sheriff dijo que sospecha que se trata de un proyectil real.

Mientras tanto, Baldwin ha decidido que se retirará por tiempo indefinido de la actuación mientras se realiza la investigación y encuentra una forma de lidiar con los hechos. Esto lo reportó a la revista People una fuente cercana al intérprete. No se ha especificado cuándo se darán más detalles sobre la investigación, pero queda claro que toda la industria está al pendiente de dar con lo ocurrido y conseguir justicia para Hutchins.

Continúa leyendo: Joel Souza, director de Rust, por fin habla sobre el accidente de Alec Baldwin con un arma