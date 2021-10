Zack Snyder amó el tráiler de The Batman de Matt Reeves y da sus razones

Se mire por donde se mire, Zack Snyder logró algo sin precedentes con sus adaptaciones para DC. Más allá de las fallas en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, el director tenía muy claro lo que quería lograr con su Snyderverse y de una u otra forma dejó la estructura fuerte para la llegada de otros héroes de la marca. Si La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% probó algo, fue que Snyder estaba siguiendo una línea que la productora no le dejó cumplir como se esperaba, además de cargarle demasiado la unificación de todos los proyectos. Aunque muchos fanáticos todavía luchan por restaurar el Snyderverse, el también productor prefiere ahora enfocarse en admirar como espectador The Batman .

Zack Snyder luchó por años para que el público viera la versión original de Liga de la Justicia - 41%, pero una vez que el proyecto se estrenó en HBO Max con éxito, él aclaró que ya no tenía ningún interés por seguir con las adaptaciones. Muchos ven en este esfuerzo el cierre emocional que el director necesitaba para pasar a otros proyectos como El ejército de los muertos - 78% y su precuela El ejército de los ladrones - 75% que se estrenará esta semana en Netflix, y de la que ya prepara una tercera entrega que se llamará Planet od the Dead.

Por ahora, Snyder prefiere estar en los mismos zapatos que los fanáticos que esperan con ansias The Batman, donde Robert Pattinson dará vida al famoso héroe. No hace mucho, el director compartió en sus redes sociales el más reciente avance de la película y comentó lo bien que se veía y lo emocionado que estaba por la propuesta de Matt Reeves. Esto no es cualquier cosa si se toma en cuenta que Snyder nos presentó a Ben Affleck como el encapuchado y The Batman se planteó como la primera película de esta versión del personaje. Affleck trabajó por años en el guion y hasta tomó la decisión de dirigir la cinta, pero al final todo se vino abajo cuando la estructura inicial del universo de DC en el cine se vino abajo. Al final se decidió que Batman debía ser interpretado por alguien más joven y con una historia distinta y más oscura.

Para promocionar El Ejército de los Ladrones, Zack Snyder charló con Inverse y no se pudo evitar el tema de The Batman. Por supuesto, el director aprovechó para reafirmar su admiración por lo que ha visto en los primeros avances:

Realmente amé el tráiler de The Batman. Creo que Matt [Reeves] está haciendo un gran trabajo con esto. El tono es totalmente de mi gusto, y me siento muy, muy feliz. Muy bien.

En una reciente aparición para el podcast Reel in Motion, Snyder también reveló que después de ver el tráiler le mandó un mensaje a Reeves para felicitarlo y compartir su emoción.

Matt Reeves y Robert Pattinson no acudieron a Zack Snyder para desarrollar la nueva versión, pues en muchos sentidos estará bastante alejada del Batman de Ben Affleck. Para empezar, en esta historia Bruce lleva muy poco tiempo como el encapuchado y sus lineamientos morales están en formación, por lo que enfrentarse a Riddler (Paul Dano) será una prueba que lo cambiará de manera significativa. Por muy oscuro que fuera el estilo de Snyder, aquí el personaje ya llevaba mucho más tiempo luchando contra el mal y contaba con la madurez suficiente para reconocer que necesitaba la ayuda de otros superhéroes para salvar al mundo.

La mayor crítica que recibió en su momento DC y el Snyderverse fue que querían llegar al mismo punto que Marvel pero en menos tiempo, lo cual apresuró muchas cosas y entorpeció la presentación de los personajes. Lo que entendió mucho mejor DC con el paso de los años es que no tenía que seguir una única línea narrativa. Guasón - 91% funcionó para darle al público más exigente la profundidad que buscaba en este género, mientras que Mujer Maravilla - 92% y Aquaman - 73% podían seguir con sus respectivas secuelas sin problema alguno.

Aquellos que todavía esperan ver algo más de Ben Affleck podrán acudir a The Flash, cinta en solitario del personaje interpretado por Ezra Miller, que unirá versiones de otros universos, incluyendo el famoso Batman interpretado por Michael Keaton. Por lo pronto, The Batman tiene muy emocionados a los seguidores y aunque se han filtrado algunas cosas la mayor parte de la historia se mantiene en secreto y promete conmocionar a la audiencia.

