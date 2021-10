El Juego del Calamar: LeBron James critica el final de la serie y el director le responde

El juego del calamar - 100% tal vez ya no es lo más visto de Netflix pero todavía mantiene cierta popularidad en redes sociales que nos hacen hablar de ella de vez en cuando, incluso a las celebridades. A través de una entrevista con Sports Illustrated a principios de octubre, el basquetbolista LeBron James compartió su opinión sobre la serie coreana, declarando que el final no le gustó en absoluto. Ahora el director y guionista, Dong-hyuk Hwang, le responde con algunas palabras importantes.

Estrenada el pasado 17 de septiembre, El juego del calamar reúne a centenares de personas con deudas para realizar una serie de dinámicas en las que podrían perder la vida, sin embargo, de resultar victoriosos obtendrán millones de wones para salir de apuros. La serie tuvo un final capaz de inspirar una secuela, no obstante, a Lebron James no le pareció buena; aquí sus opiniones sobre la conclusión: “Sin embargo, no me gustó el final. Sé que harán una temporada 2, pero es como, súbete al maldito avión y ve a ver a tu hija, hermano. ¿Qué estás haciendo?”

Hwang, director y escritor de El juego del calamar, se reunió con The Guardian para hablar sobre la serie. Cuando el medio le preguntó sus pensamientos sobre lo dicho por James, esta fue su respuesta:

¿Has visto Space Jam 2? .... LeBron James es genial y puede decir lo que quiera. Respeto eso. Estoy muy agradecido de que haya visto toda la serie. Pero no cambiaría mi final. Ese es mi final. Si tiene su propio final que lo satisfaga, tal vez podría hacer su propia secuela. Lo comprobaré y tal vez le envíe un mensaje diciendo: 'Me gustó toda tu serie, excepto el final'.

Netflix no ha ofrecido declaraciones sobre el desarrollo de una segunda temporada para El juego del calamar, sin embargo, Hwang sí tiene algunas cosas para decir sobre el asunto. El director sostiene que nuevos capítulos llegarán debido al éxito de la primera temporada, pero quiere tomarse el tiempo para escribirla y mientras tanto trabajar en un proyecto diferente:

Por supuesto que se habla. Eso es inevitable porque ha sido todo un éxito. Lo estoy considerando. Tengo una imagen de muy alto nivel en mi mente, pero no voy a trabajar en ella de inmediato. Hay una película que realmente quiero hacer. Estoy pensando en qué hacer primero. Voy a hablar con Netflix.

El éxito de El juego del calamar ha sido tan grande que las dinámicas fueron recreadas en el mundo real y diversas plataformas de interacción social. En redes observamos incontables memes, videos y conversaciones sobre la serie, alcanzando una popularidad increíble que ninguna otra producción surcoreana de la empresa había logrado. Squid Game superó fácilmente a Sex Education - 100% y La Casa de Papel - 64%, asegurando cientos de millones de dólares en ganancias para el gigante rojo del streaming. Está claro que no hacer una segunda temporada sería una enorme pérdida de dinero para Netflix.

Nadie se esperaba que El juego del calamar se convertiría en la serie estrella de Netflix durante las últimas semanas. Este Halloween seguramente nos presentará algunos disfraces relacionados a la serie, generando todavía más dinero para la empresa en el área de merchandising. ¿Cuánto tiempo pasará hasta Netflix anuncie el desarrollo de una segunda temporada? Hwang comentó hace semanas que le interesa profundizar en el personaje de Frontman, algo que seguramente interesará a los fans y ofrecerá detalles novedosos. Al no existir mayores adelantos por ahora, los fans no tiene alternativa más que esperar un tiempo hasta obtener la respuestas; mientras tanto, Netflix tiene todo un catálogo repleto de éxitos para mirar

