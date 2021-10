Eternals: Brian Tyree Henry agradeció que no lo hicieran perder peso para interpretar a Phastos

Estamos a poco más de una semana para que Eternals - 75% llegue a los cines, y si bien las reseñas de los críticos están divididas sobre esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, hay muchas razones para estar emocionados, una de ellas es que se trata del grupo de superhéroes más diverso que haya dado la franquicia hasta la fecha.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Uno de los personajes más diversos de la película es Phastos (Brian Tyree Henry), quien además de ser afrodescendiente, está casado con un hombre y tiene sobrepeso. El actor declaró en una reciente entrevista con Variety que no podía creer cuando se le contrató para dar vida a un superhéroe, que la directora Chloé Zhao lo quisiera tal como es, sin perder peso y hacerse musculoso:

Recuerdo la primera vez que me dijeron: ‘Queremos que seas un superhéroe’, y yo dije: ‘Genial. ¿Cuánto peso tengo que perder?', Y Chloé me dijo: '¿De qué estás hablando? Te queremos exactamente como eres’. Ser un hombre negro, que alguien te mire y te diga: ‘Te queremos exactamente como eres’, no se parece a nada que haya sentido nunca.

Si bien en el Universo Cinematográfico de Marvel ya tenemos a varios personajes negros en papeles importantes, basta con recordar a Pantera Negra - 90% y la serie Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, estos tenían el tipo de cuerpo musculoso que normalmente se pide a un personaje de cómic. El actor continuó:

También lee: Estrella de Marvel Studios asegura que los Eternos son más poderosos que los Vengadores

Simplemente me impulsó a imaginar a un niño de 11 años que está viendo estas películas de superhéroes y nunca ha visto a nadie como yo reflejado. Y cómo tomaría estos pósters y los pondría en mi casillero, y sólo espero que algún día haya alguien representándome, de la forma en que soy. Y realmente creo que ese momento comenzó cuando me senté con Chloé. Es diferente a cualquier sentimiento que haya experimentado.

El actor Haaz Sleiman, que interpreta al esposo de Phastos, dijo en una entrevista con Variety hace una semana que el hecho de tener a una pareja homoparental podría salvar vidas, pues muchos niños y jóvenes queer que son acosados o tienen pensamientos suicidas, se verán reflejados en una película de Marvel.

Lo que nadie puede negar es que Eternals marcará un antes y un después para la franquicia, y además de tener a una pareja del mismo sexo, se mostrará en la pantalla un beso, lo cual no es tan revolucionario para el subgénero de superhéroes, pues ya habíamos tenido parejas del mismo sexo besándose en Deadpool 2 - 85% y Los Nuevos Mutantes - 62%, pero la diferencia es que ahora está una familia homoparental.

No te vayas sin leer: Confirmado: Bill Murray se unirá al MCU en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Eternals está basada en los cómics de Jack Kirby , originalmente destinados a ser una historia independiente al universo Marvel. La serie estaba inspirada en la teoría de los antiguos astronautas, que en nuestro tiempo es la base de la serie pseudo documental Alienígenas Ancestrales, de History Channel. Esta hipótesis que no tiene credibilidad entre la comunidad científica, dice que los dioses y otros seres mitológicos del pasado podrían haber sido extraterrestres que visitaron el planeta.