Confirmado: Bill Murray se unirá al MCU en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania es una de las películas que Marvel Studios ya está preparando. Aunque no sabemos muchos sobre el argumento, la tercera entrega junto al Hombre Hormiga promete incluir enormes vínculos con el tema del multiverso, algo que los guionistas ya se encargarán de desarrollar. Hace algunos días se reportó que Bill Murray (Perdidos en Tokio - 95%, El Gran Hotel Budapest - 92%, Sn. Vincent - 78%) había sido contratado para formar parte del elenco, todo esto bajo el concepto de rumor, sin embargo, ha sido el propio actor quien lo ha confirmado recientemente durante una entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung (vía Comicbook).

Marvel Studios siempre está buscando trabajar con rostros nuevos, actores de la z-list que más adelante puedan convertirse en verdaderas superestrellas. Pero de vez en cuando también contratan a veteranos de Hollywood que puedan dar potencia a personajes secundarios: Robert Redford en Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% o Michelle Pfeiffer en Ant-Man and the Wasp - 85%. Ahora Bill Murray revela que aceptó trabajar con Marvel Studios para la nueva película de Ant-Man; aquí su inesperada revelación para el medio alemán:

Sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diría, pero no importa. En cualquier caso, a algunas personas les sorprendió bastante que me decidiera por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me agradó. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director. Y gracias a aquella historia de las animadoras, Triunfos Robados, la película que hizo hace años, creo que es muy buena. Así que acepté, aunque de otra manera no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics como actor.

El actor de 71 años vuelve a dejar en claro que fue Peyton Reed, director de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quien lo convenció de unirse al proyecto Marvel, no obstante, también deja en claro que no le interesa volver a participar en una cinta de esta magnitud:

Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo, y ahora al menos he probado cómo es filmar una película de Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez. Y volviendo a tu pregunta anterior: la mayoría de las veces he tenido un don bastante bueno para evitar las cosas desagradables de esta industria. Afortunadamente, la mayoría de los buenos artistas también son buenas personas. Al menos así lo vivo con mis amigos.

Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% llegó a los cines en 2015 y desde entonces se convirtió en pieza fundamental para el Universo Cinematográfico de Marvel, el personaje pasó a formar parte de los Vengadores y fue parte importante en el desarrollo de los acontecimientos finales. Pero tampoco debemos olvidarnos de su compañera, la Avispa, quien en la primera película funcionó como mentora y para la segunda obtuvo el gran traje de la famosa superheroína. Ambos personajes desempeñaron tareas cruciales durante la última batalla contra Thanos y su ejército, contribuyendo de manera absoluta al lore de las adaptaciones cinematográficas. Ahora están a punto de regresar con una cinta que promete ser el deleite de los fans.

Durante los últimos meses se han esparcido todo tipo de rumores sobre las producciones que Marvel Studios tiene preparadas para las siguientes fases: se ha comentado que le empresa tiene el interés de introducir a Los 4 Fantásticos en Ant-Man 3, o que se encuentran inclinados presentar parte de los Young Avengers, un equipo muy conocido en las historietas. Por supuesto que no hay nada confirmado, pero al menos sabemos que Jonathan Majors volverá como Kang, el famoso villano presentado en Loki - 96%; Paul Rudd y Evangeline Lilly volverán a sus papeles habituales.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a los cines el 17 de febrero de 2023, una espera de poco menos de dos años.