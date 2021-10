Serie de Val-Zod con Michael B. Jordan ya tiene guionistas

Algunos meses atrás se confirmó a Michael B. Jordan como estrella de una nueva serie de DC para HBO Max en la que interpretará a Superman. Aunque en un principio las opiniones se dividieron por la renuencia de Warner Bros. hacia alguna conclusión para Clark Kent (Henry Cavill) en el DCEU, no fueron pocos los fans que celebraron la elección de Jordan como el nuevo Hombre de Acero. El actor de 34 años no será Kal-El, sino Val-Zod, un kryptoniano de la Tierra-2 que fue criado por Jor-El y Lara antes de la destrucción de su planeta natal. Deadline reporta que el proyecto ya tiene guionistas.

No te pierdas: DC asegura que su cómic de Superman bisexual ha sido un éxito en preventas

Superman es un personaje realmente querido por los amantes de los superhéroes, después de todo, estamos hablando del líder de la Liga de la Justicia, una de las agrupaciones más conocidas de las historietas. Pero la mítica figura tiene a muchos otros vinculados a su lore, entre ellos Val-Zod, otro kryptoniano de gran peso en las historietas que por fin dará el salto a medios audiovisuales con Michael B. Jordan, actor muy querido en Hollywood.

De acuerdo con el reporte de Deadline, Darnell Metayer y Josh Peters se encargarán de escribir la historia de Val-Zod para la nueva serie de HBO Max. Ambos son conocidos por el piloto de American Snow, The Nola y Transformers: Rise of the Beasts, ¿serán capaces de elaborar una historia digna para el nuevo Superman? Los fans están esperando que la serie supere todas las expectativas.

Te invitamos a leer: Presidente de DC Comics refrenda su apoyo al nuevo Superman bisexual

Mucho tiempo atrás se pensó en Michael B. Jordan para el papel, sin embargo, en abril declaró para Jake's Takes que se sentía agradecido por la consideración del público pero que él como Superman era algo que no pasaría. Por supuesto que las cosas han cambiado mucho y tal parece que Jordan quedó convencido con el proyecto de Val-Zod; los fans sí lo tendrán después de todo, y en su mejor forma. Muy pronto descubriremos si es capaz de ofrecer una nuevo tomo a la figura de Superman.

Mientras tanto, el Universo Extendido de DC continúa su marcha hacia adelante, pero no todos están seguros de que pueda ser capaz de mantenerse a flote en el futuro. El lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% el pasado 18 de marzo hizo que las redes sociales pidieran el regreso del director y su visión, sin embargo, Warner se mantiene indiferente a las exigencias y pretende seguir los planes que tiene hasta ahora. Se acerca una nueva etapa completamente nueva para el DCEU y eso incluye a muchos personajes nuevos.

¿Y qué pasa con El Hombre de Acero 2?, ¿algún día la tendremos o la posibilidad de ver regresar a Henry Cavill como Superman ha muerto para siempre? El actor podría aparece en The Flash, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods o incluso Aquaman and the Lost Kingdom, pero solo el tiempo dirá hacia dónde fluye el camino del actor en el DCEU, todo depende del estudio. Lo cierto es que Warner Bros. estaría perdiendo una enorme fortuna si no lo trae de regreso, Cavill ama interpretar Superman, ya lo ha repetido en numerosas ocasiones, y el público ama verlo en el traje del superhéroe.

La siguiente película del Universo Extendido de DC es The Flash, la esperada aventura en solitario de Barry Allen que promete sorpresas completamente increíbles para los fans de los superhéroes. El teaser tráiler de la película fue mostrado el pasado 16 de octubre en DC FanDome y muy pronto llegará a los cines para poner de cabeza su propio multiverso. De acuerdo con IMDb, se estrena el 4 de noviembre de 2022.

También puede interesarte: Eternals: Chloé Zhao habla sobre la reacción de Kevin Feige al incluir referencias de Superman en la película