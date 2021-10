Duna: la secuela podría ser confirmada muy pronto

De principio a fin, Duna - 75% deja en claro que hay más por ver de las arenas del hostil planeta de Arrakis. El filme inicia con el subtítulo de “Parte I” y termina con Chani, el personaje de Zendaya, diciendo “esto es apenas el comienzo” antes de cortar a un Fremen montando los feroces gusanos de arena que dominan este mundo. La segunda parte parecía estar en riesgo, pero los más recientes reportes indican que la confirmación de que sucederá es inminente.

De acuerdo con Variety, aunque Warner Bros se ha mantenido optimista sobre hacer la segunda parte de Duna independientemente de los resultados en la taquilla de la pandemia, un anuncio oficial sigue sin hacerse. Esto, explica el medio, responde a que ese estudio es uno de dos que financiaron el proyecto y quien verdaderamente posee los derechos es Legendary, sería esta productora la que tiene la última palabra para dar luz verde al filme.

Según lo que han escuchado, aunque hay mucha disposición para hacer una segunda parte, quienes aseguran que el anuncio está por venir no saben si ya hay un libreto que haya sido revisado ni si ya existe un presupuesto. Por otra parte, una preocupación que podría ser un elemento de negociación pendiente es garantizar que la segunda entrega sí tenga una lanzamiento exclusivo en cines a diferencia de lo que ocurrió con la primera en Estados Unidos al llegar a HBO Max simultáneamente.

Denis Villeneuve ha explicado que, si todo es probado, estaría listo para regresar al set en 2022 con el elenco. Esto más o menos nos daría un año y medio de espera para ver la segunda parte a finales de 2023 si todo marchara sin mayor inconveniente. Para entonces, y dada la excelente respuesta que ha tenido la película, quizá la situación sanitaria fuera más amable para que ambos estudios pudieran recuperar todo el dinero que invirtieron y quizá una buena ganancia.

En su primer fin de semana, Duna - 75% se volvió el estreno simultáneo más taquillero de Warner Bros desde que comenzó la pandemia. La recaudación de más de US $223 millones a nivel mundial en apenas su primer fin de semana es una gran señal y lo es también que, de acuerdo con métricas de independientes, ha también conquistado en la versión estadounidense de HBO Max al acaparar la atención de sus suscriptores. El público está allí tanto en el streaming como en las salas.

En cuanto a la historia, no podría haber nada más anticlimático que dejar que el relato terminara inconcluso al apenas presentarse al protagonista la posibilidad de recuperar su regencia sobre el planeta y conocer a fondo la cultura y sociedad de los Fremen. La adaptación fue bastante fiel a la novela y, si eso indica algo, es que la segunda parte tiene más potencial para ser un espectáculo cinematográfico que el público no quiera perderse.

Duna todavía enfrenta otro obstáculo: la cascada de blockbusters de finales de año que podrían amenazar su corrida en cines. Las entregas de populares sagas como Ghostbusters: Afterlife - 90%, Eternals - 75%, Resident Evil: Welcome to Raccoon City y Spider-Man: Sin Camino A Casa podrían ponerle un pie a su recaudación, por lo que no es de sorprender que Legendary quiera ser un poco más cauteloso. De cualquier forma, es probable que no acabe el año sin antes saber si se hará o no la segunda parte.

