Lynda Carter dice que las mujeres transgénero también son Mujeres Maravilla

Mujer Maravilla es la superheroína más importantes de los años recientes, todo gracias a la encarnación de Gal Gadot en el Universo Extendido de DC. Aunque el personaje ha tenido algunos tropiezos últimamente, su presencia en los medios todavía es fuerte y le quedan algunas aventuras por vivir. Otro de los rostros icónicos de Wonder Woman es Lynda Carter, quien la interpretó en la popular serie de lo años setenta; a través de sus redes sociales, la actriz de 70 años declara que las mujeres transgénero son muy importantes y que también son Mujeres Maravilla.

No te pierdas: DC introduce primera Amazona transgénero en nuevo cómic de Mujer Maravilla

Aunque Diana Prince tuvo un extenso periodo de silencio más allá de los cómics, en 2016 fue introducida al DCEU con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, cinta en la que gozó de una increíble escena de batalla frente a Doomsday. Aquel fue el comienzo de una nueva era para Diana, una que nos traería Mujer Maravilla - 92% y Mujer Maravilla 1984 - 76%; la secuela incluyó a Lynda Carter en su escena post-créditos, presentando a Asteria, una poderosa guerrera que seguramente volveremos a ver en la tercera entrega de la franquicia.

Aunque las novedades de Wonder Woman 3 son realmente escasas, tal parece que Lynda Carter todavía se encuentra muy involucrada con la marca. La veterana estrella forma parte innegable del lore del personaje, es por eso que su voz todavía es ley en los terrenos de la superheroína. A través de su perfil en Twitter, Carter envía un mensaje definitivo a los seguidores de Diana Prince, en especial a la comunidad transgénero:

También puede interesarte: Mujer Maravilla 1984: Gal Gadot iba a abandonar la película si no le subían el sueldo

Las mujeres trans son Mujeres Maravilla. Fin de la historia.

Trans women are Wonder Women. End of story. — Lynda Carter 🎃 (@RealLyndaCarter) October 19, 2021

DC le está dando especial importancia a la comunidad LGBT y las redes sociales lo celebran. En semanas recientes nos esteramos de la bisexualidad de Jon Kent, hijo de Clark Kent en la historieta Superman: Son of Kal-El, además, el nuevo cómic Nubia and the Amazons nos presenta a la primera Amazona transgénero. Está claro que, en el área de los cómics, DC lo ha hecho realmente bien y los fans se sienten agradecidos por la representación y visibilidad concedida a grupos minoritarios.

¿Qué sabemos de Wonder Woman 3? Muy poco en realidad. Mujer Maravilla 1984 no fue precisamente un éxito para Warner, por lo que se están pensando muy bien la historia antes de comenzar con el proyecto. La secuela se alejó un poco de la idea que el público tenía sobre Wonder Woman durante su introducción al DCEU, presentándonos a una Diana mucho más pacífica, sin escudo ni espada para no enviar un mensaje de violencia y agresión al público. La película obtuvo críticas mixtas y la pandemia de coronavirus no le permitió hacerse con buenos números en las salas.

A pesar de los fallos, Patty Jenkins está ansiosa por el desarrollo de Mujer Maravilla 3, una secuela que aparentemente cerrará con la historia del personaje en el DCEU. La directora estuvo presente en el DC FanDome, evento de talla mundial en el que se presentaron adelantos de los proyectos más esperados de la marca; durante su panel compartió algunas palabras sobre la tercera película que por supuesto incluyen a Gal y a Lynda Carter, ¿podrá ser un cierre a la altura de la superheroína?

Estamos muy entusiasmados con Wonder Woman 3. Gal, que está tan disgustada por no estar aquí, que es la persona más ocupada del mundo con ahora tres niños pequeños y filmando, está tan disgustada de no poder estar aquí. Pero las tres [Jenkins, Gadot y Lynda Carter] estamos muy entusiasmadas con algunas cosas emocionantes que vienen con Wonder Woman 3.

Te invitamos a leer: Fans celebran el aniversario número 80 de Wonder Woman