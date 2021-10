Gina Carano se compara con Arthur Fleck, de Joker, y sigue compartiendo teorías de conspiración

En 2019 dos grandes estrenos dominaron las conversaciones en redes sociales durante la segunda mitad del año, Guasón - 91%, protagonizada por Joaquin Phoenix, y The Mandalorian - 91%, primera serie live-action de Star Wars estrenada en Disney Plus con las actuaciones de Pedro Pascal, Gina Carano y Carl Weathers, entre otros. Ahora como por obra del destino, Guasón y The Mandalorian tuvieron un crossover... o algo parecido, gracias a la siempre controvertida Gina Carano.

Suscríbete aquí a Disney Plus

A principios de 2021 la exluchadora fue despedida por Disney tras hacer una publicación donde se comparaba con los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue la gota que derramó el vaso, en 2020 hizo numerosas publicaciones en redes sociales donde negaba la pandemia, criticaba el uso de cubrebocas e incluso las vacunas. Ahora que ya no forma parte del universo de Star Wars sigue compartiendo teorías de conspiración sobre el Covid-19 y se compara con el protagonista de Guasón, Arthur Fleck.

La imagen que publicó la actriz muestra a Joaquin Phoenix caracterizado como Arthur Fleck junto al director de la cinta, Todd Phillips. Encima del actor está escrito “yo, listo para dejar la sociedad” y encima del cineasta “la gente ahora mismo diciendo algo que no parece correcto”. Las respuestas no tardaron en llegar, y pueden ver a continuación el gracioso tuit:

Pero eso no es todo, pues ese mismo día compartió esta ilustración que muestra a dos personas sentadas en una banca, con cubrebocas, siendo vigiladas por una cámara encima de un letrero que anuncia el toque de queda. Detrás de ellos pasa un tanque conducido por la policía, y uno de los que protagonizan la escena pregunta si lograron aplanar la curva. Esta imagen ilustra bien una de las fantasías de los conspiranoicos tipo Gina Carano, que aseguran vivir en una distopía como 1984, la novela de George Orwell adaptada al cine en varias ocasiones.

Carano también retuiteó el vídeo de trabajadores protestando en Nueva York por las leyes sobre vacunas, pues se niegan a seguirlas. Tras su despido de The Mandalorian, la actriz fue contactada por Ben Shapiro, famoso conservador que dirige el sitio The Daily Wire, para aparecer en una nueva película. Junto a dos de los actores que aparecen en ésta, Carano apareció en una publicación de Instagram apuntando con el dedo de en medio y con el mensaje “cancelen esto”.

El regreso de Gina Carano a Star Wars fue un rumor hace unas semanas, pero además de provenir de una fuente muy poco confiable (el youtuber Mike Zeroh), sus recientes publicaciones demuestran que eso no pasará, pues ella no aprendió la lección, y en lugar de que el despido la hiciera reflexionar sobre sus posturas polémicas en torno al Covid-19, parece que sólo provocó que se empeñara más en defenderlas.

En cuanto a Star Wars, la franquicia continuará dando a los fanáticos lo que buscan. Este año no habrá tercera temporada de The Mandalorian, pero tendremos The Book of Boba Fett, protagonizada por Temuera Morrison; y en los próximos años llegarán series de Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Lando Calrissian, y Cassian Andor, entre otros.

La trilogía de secuelas iniciada en 2015 con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% no logró convencer a los fans con el resultado final, pero gracias a la televisión Star Wars tuvo una nueva oportunidad, y ahora el panorama luce muy esperanzador para los fieles seguidores de la franquicia. Parece que han quedado lejos los días de decepción con Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. A partir de ahora, en Lucasfilm están tratando de mantener felices a los fans trayendo de regreso a personajes muy queridos y utilizando el fanservice que sea necesario.